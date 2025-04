Szélkakasként forognak az elemzők a devizapiacon

Februártól egyre többet lehetett hallani azt a piaci véleményt is, hogy a republikánus adminisztráció a dollár gyengítésére törekszik majd, és Donald Trump többször felhívta a Federal Reserve döntéshozói figyelmét arra, hogy a gazdaságnak – az amerikai elnök véleménye szerint – mielőbbi sürgős kamatcsökkentésekre lenne szüksége.

A dollár 2025 áprilisában hat hónapos mélypontra esett az euróval szemben, az elemzői vélemény pedig – reagálva a gazdaságpolitikára – hirtelen fordulni kényszerült.

A Morningstar anyaga (Where Next for the US Dollar and Euro After Tariff Turmoil?, Valerio Baselli, 2025. április 3.) összefoglalja a friss elemzői vélekedéseket. Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote Bank vezető elemzője szerint a piacok most alkalmazkodnak ahhoz, hogy az Egyesült Államok recesszióba süllyedésének esélye megnőtt, és ezzel együtt az infláció is erősödhet a világ legnagyobb gazdaságában.

Nem csak az amerikai vállalatok költségei nőnek meg a vámok miatt – ami növeli az inflációt az Egyesült Államokban –, de a bevételeiket is visszavethetik a más országok által bevezetett megtorló vámintézkedések

– mondta.

Arthur de Bonneville az Edmond de Rothschild Asset Managementtől úgy látja, hogy maradhat a dollár nyomás alatt, különösen akkor, ha az érintett országok válaszlépéseket tesznek (ez azóta már megtörtént). „Ez a vámháborús eszkaláció fokozza a recesszióval kapcsolatos félelmeket az USA-ban, amelyek hatása sokkal nagyobb lehet az árfolyamra, mint a vámok önmagukban kiváltotta inflációs hatás.”

Luigi De Bellis, az Equita kutatási részlegének vezetője szerint:

Az euró erősödése folytatódhat, mivel a globális befektetők egyre inkább Európa felé fordulnak, ahol az idei évben a tőzsdék jól teljesítettek, és a legnagyobb kormányok – például Németország – nyitottabbnak mutatkoznak a fiskális élénkítésre. Még túl korai lenne végleges következtetést levonni, de ez a trend rövid távon folytatódhat.

Brij Khurana, a Wellington Management kötvényportfólió-kezelője úgy véli, a vámok a globális tőkefolyamatokat is visszafordíthatják.