Hatalmas lendülettel indult meg felfelé az arany árfolyama, az elmúlt napok-hetek rendkívüli izgalmakat hoztak nemcsak a tőkepiacokra, hanem az arany árfolyamára is. Az év elején, illetve azóta is kiemeltük már a VG hasábjain, hogy az arannyal kapcsolatban kimondottan optimisták vagyunk. Az évet még 2600 dollár körül kezdte meg a nemesfém, mostanra viszont 3300 dollárig menetelt, 20 százalékot erősödve kevesebb mint négy hónap alatt.

Fókuszban maradhat az arany a bizonytalanságok közepette / Fotó: AFP

Az arany kétségkívül jelentős felülteljesítést mutat, mivel a főbb indexek az utóbbi hetekben jókora ütést kaptak a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt. Trump kijelentésein nehezen tudnak kiigazodni a piaci szereplők a várható irányt illetően, ez pedig a kockázatvállalási hajlandóság változásában is megmutatkozik a tőkepiacokon.

Az arany ennek kapcsán került most fókuszba, továbbá a részvényeken túl a kötvénypiaci oldalon is sok a bizonytalanság, például a potenciális inflációra gyakorolt hosszú távú hatások miatt, de akár a növekedés oldaláról is. Az arany tehát fókuszba került, noha a kereskedési turbulenciák rövid távon egy-egy napra még az aranyat is érintették (április 4. és 7.).

Kérdéses, hogy a vámokkal kapcsolatos bejelentések milyen irányban mozgatják meg a piacokat, ugyanakkor az jó eséllyel feltételezhető, hogy a bizonytalanság egyik napról a másikra véglegesen aligha szűnik meg. A mostani események után ráadásul még a dollár kilengése is látható volt, ami a tartalékok kapcsán bírhat üzenettel a befektetők számára. Ez szintén az arany vonzerejét és stabilitását növelheti, de általánosan a nyersanyagok számára is pozitívum.

Technikailag is érdemes az aranyra nézni, ugyanis a korábbi 3000 dolláros ellenállások áttörése után ennek visszatesztje is megtörtént pár nappal korábban, a már említett turbulenciák közepette. Az arany itt sikeresen vizsgázott, majd kezdett látványos felpattanásba, aminek köszönhetően már a 3300 dolláros szinteket is áttörte. Bár rövid távon túlvettség azonosítható technikailag, a 80 körüli RSI a múltban időnként 85-ig tudott erősödni, a hírfolyam pedig egyelőre szintén nem az arany ellen dolgozik. A következő ellenállás 3300 dollár felett, a már lélektanilag szintén fontos 3500 dollár lehet.