Folytatódhat az OTP és régiós társainak menetelése

A várakozásokkal szemben a részvénypiaci teljesítmények 2025-ben európai felülteljesítést mutatnak, köszönhetően Donald Trump amerikai elnök piacfelforgató intézkedéseinek és a váratlan német gazdaságélénkítő programnak.

A régiós CETOP indexben nagy a súlya a bankrészvényeknek / Fotó: Kallus György

A brutális vámtarifák és a bizonytalanság (felfüggesztés, további emelés Kína kapcsán) az elmúlt évek trendjeiben is jelentős felfordulást hozott, hiszen a részvénypiac mellett az állampapír hozamok alakulása is eltérően alakult az Atlanti-óceán két oldalán. Míg a globálisan meghatározó amerikai S&P 500 Index több, mint 10 százalékot veszített az értékéből, addig az 50 legnagyobb európai vállalatot tartalmazó index kis mértékben az év eleji árfolyama fölött tartózkodik. Szintén ellentétes folyamatok körvonalazódtak a 10 éves állampapír hozamokat vizsgálva is, ami a turbulens és volatilis környezetben különösen meglepően hatott. A biztonságot és fedezetet nyújtó amerikai 10 éves hozamszint váratlanul 4 százalékról 4,4 százalékra emelkedett a viharos környezetben, míg a német hozamszint a március közepi 2,9 százalékos csúcsról már 2,5 százalék alatt található.

A fordulatos és váratlan évkezdet természetesen a legtöbb részvénypiaci indexben hozott korrekciót, így a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak teljesítményét tükröző CETOP indexben is heves árfolyammozgás volt megfigyelhető, azonban így is az év eleje óta mért teljesítménye közel 15 százalékos. A jelenleg 23 elemű index 7 lengyel és 4 magyar vállalata közel 60 százalékos súlyt képvisel, a fennmaradó 40 százalékot pedig cseh, osztrák, román, szlovén és horvát részvények alkotják, közülük pedig 20 vállalatnak az értéke növekedett az idei évben. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy a régió növekedési kilátásai továbbra is meghaladják az eurózónás előrejelzéseket és a reálbérek emelkedése, valamint az EU-s források is támogathatják a fogyasztást. Ebben a környezetben fontos szempont, hogy

az index több mint felét a pénzügyi szektor szereplői alkotják, közülük is érdemes kiemelni az ERSTE, OTP és PKO bankokat.

A külső kockázatok között mindenféleképpen meg kell említeni az ukrán–orosz háború közelségét, illetve a globális gazdasági lassulás régióra gyakorolt hatását. Nagy kérdés, hogy a térség legfontosabb gazdasági partnere által bejelentett ezermilliárd eurós gazdaságélénkítő csomag, az adósságfék eltörlése és egyéb reformok milyen gyorsan fogják kifejteni hatásukat. A KPMG German-CEE Business Outlook 2025 jelentés is rávilágít arra, hogy a német vállalatok körében jelenleg is kedvelt működési terület a régió, azonban a felmérésben részt vevő 133 vállalat 42 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egy éven belül tervez befektetést a CEE országokban, 56 százalék pedig 5 éves időtávon.