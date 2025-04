Tovább gyengül a dollár és a forint

Hétfőn is folytatódik a pénteki trend a devizapiacon. A múlt hét utolsó kereskedési napján is gyengült, mintegy fél százalékkal 410-ig értékelődött le a forint. A globális gazdasági kilátások romlását jelzi az amerikai deviza leértékelődése, így most párhuzamosan gyengül a tengerentúli és a hazai fizetőeszköz.

Együtt gyengül a dollár és a forint / Fotó: Fotogrin

Mindennek a tetejébe az eddigi stabilról negatívra változtatta a magyar gazdaság kilátását az S&P, amelynél éppen a bóvli kategória felett áll a besorolásunk.

Hétfő reggel 409 körül járt az euró-forint jegyzése. Összességében meglepő, hogy az erős irányba korrigált a forint a péntek esti események után. Továbbra is a Trump-vihar kivetülései lesznek meghatározók a magyar piacon is.

Napközben aztán újfent erősödött az euró a forint ellenében, délután fél 2-kor 410,5 fölé is benézett a kurzus. A régiós devizák sem jártak sokkal jobban, csupán minimálisan, kevesebb mint 0,2 százalékkal erősödtek a magyar pénznemmel szemben.

A dollár is tovább hanyatlott az euró ellenében, 1,14-on is kötötték az ügyleteket reggel, utoljára pedig 1,1396 környékén járt a keresztárfolyam. Ez nagyjából kétéves mélypont az amerikai deviza szemszögéből.

A hazai fizetőeszközben mérve is lefelé araszolt a hét első napján a zöldhasú. Jelenleg is 360,2 forint alatt ingadozik a kurzus.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint rendkívül fontos támaszhoz ért a dollár-forint árfolyam, mely egy hosszú távú emelkedő trendvonal 360 felett. Szignifikáns letörése esetén a következő támasz 355 alatt látható. Egyelőre az indikátorok a további csökkenés lehetőségét mutatják.

A 90 napos vámmoratórium és az egyes termékcsoportokra vonatkozó mentességek nem hoztak megnyugvást, inkább az általános bizonytalanság elhúzódásaként értékeli a helyzetet a piac – írja az Erste.

A brókercég kiemelte, hogy ezen a héten elindulhatnak a bilaterális kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió között.

Emellett a német ZEW index és az EKB csütörtöki kamatdöntése kerülhet még a fókuszba.