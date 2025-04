Kötvénypiaci Pearl Harbourt indítottak Amerika ellen a japánok? Pedig először Kína került gyanúba

Még a tapasztalt tőkepiaci rókákat is meglepte, hogy az amerikai vámemelések következtében kialakult tőzsdepánik közepette az Egyesült Államok állampapírjaiból is megindult a brutális kitárazás, s ami ezzel együttjár, kötvényhozamok emelkedése. A 10 éves kincstárjegy hozamát például pénteken 4,592 százalékig, azaz február óta a legmagasabbra lőtték. Hasonlóképpen, a 30 éves kincstárjegy hozama is a 2023 novembere óta a legmagasabb értékét érte el múlt szerdán.

Mi történt az amerikai kötvényhozamokkal? Az amerikai kincstár épülete / Fotó: Anadolu via AFP

Kína állna a kötvényhozamok megugrása mögött?

Bár azóta némileg csökkentek, azóta is igen magasan ragadtak a hozamok. Az LSEG adatai szerint az április 11-ig tartó öt napban átlagosan mintegy 50 bázisponttal emelkedtek.

A kötvénypiacon a hozamok emelkedése árfolyamcsökkenést jelent, hiszen azt jelzi, hogy a befektetők egyre nagyobb árat kényszeríthetnek ki a kibocsátóból, jelen esetben az Egyesült Államokból, a kincstárjegyek elsődleges forgalmazásáért is, adott esetben alaposan megdrágítva a kiadások finanszírozását.

A recessziós félelmek erősödésekor pedig a kincstárjegyek eladása eléggé szokatlan, mivel a bizonytalan időszakokban a befektetők általában éppenséggel az Egyesült Államok által garantált állampapírok biztonságát keresik még a világ távoli szögleteiből is.

Ebből eredően joggal vetődött fel a kérdés, hogy mi vagy ki az, aki szakmányban szórja a kincstárjegyeket, és vajon gazdaságilag racionális-e ez a váratlan reakció vagy politikailag motivált nyomásgyakorlásról van szó.

A gyanú persze rögvest Kínára terelődött, hiszen

egyfelől az ázsiai óriás az amerikai kötvények második legnagyobb tulajdonosa – mintegy 760 milliárd dolláros pakettel,

másrészt látszólag kézenfekvő lenne, hogy akár ily módon is visszalőjön a már 145 százalékosra emelt amerikai vámtarifáért, melyet a kínai termékre vetett ki Washington.

Úgy vélem, Kína fegyverként használja amerikai állampapírcsomagját

– mondta Csen Csao, az Alpine Macro vezető globális stratégája.

Eladják az amerikai kincstárjegyeket, és a bevételt euróra vagy német kötvényre váltják. A német kötvények a múlt héten ellenálltak a hosszú lejáratú kincstárjegyek átfogó eladási hullámának, és a 10 éves Bund-hozamok lefelé csúsztak

– tette hozzá.