Lőhettek az Appeninn osztalékának, lemészárolták az árfolyamot

Pillanatok alatt beszakadt, majd egy félóra alatt közel 18 százalékkal, 800 forintra zuhant az elmúlt hetekben lendületesen erősödő Appeninn Vagyonkezelő Holding részvényárfolyama, miután a társaság a tőzsde honlapján közzétette legnagyobb részvényese, az Avellino Holding javaslatát az Appeninn tavalyi adózott eredményének felhasználására.

Lőhettek az Appeninn osztalékának / Fotó: Imaginechina via AFP

A részvények 24 százalékával rendelkező nagybefektető ugyanis azzal fordult az április 25-re összehívott közgyűléshez, hogy osztalékfizetés helyett helyezze a teljes 2024-es nyereséget eredménytartalékba.

A részvényes azzal indokolta indítványát, hogy elmúlt időszakban bekövetkezett makrogazdasági események, mint például az amerikai inflációs adatok és a kereskedelmi vámokkal kapcsolatos döntések, jelentős volatilitást okoztak a piacokon.

Ezek a fejlemények kiszámíthatatlan gazdasági környezetet teremtenek, ugyanakkor kedvező lehetőséget kínálnak arra, hogy az Appeninn kedvező áron bővíthesse portfólióját, amihez azonban elengedhetetlen, hogy megfelelő tartalék álljon rendelkezésre, amit a vállalat az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetésével biztosíthat.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az Appeninn igazgatótanácsa a társaság osztalékként kifizethető eredménye 90 százalékával megegyező, mintegy 5,66 milliárd forint, azaz osztalékra jogosító részvényenként 119,4 forint osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlésnek.

Kiemeltük, hogy az igazgatótanács jogszabályi kötelezettsége volt az előterjesztést ebben a formában megtenni, hiszen az Appeninn szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működik, s mint ilyen az IT köteles javaslatot tenni a 90 százalékos osztalék kifizetésére.

A közgyűlésnek azonban – amint ez a szegmensben már nem egyszer megtörtént – jogában áll másként is dönteni, és az előterjesztésben az igazgatótanács is kéri a részvényeseket, hogy mérlegeljék a tartalékképzés lehetőségét is a társaság elfogadott stratégiájához illeszkedő hosszú távú célok megvalósítása érdekében.