Osztalék: 700 milliárd forintos pénzeső jön a pesti tőzsdén

Április elejére az összes BUX indexben szereplő vállalat közzétette az éves rendes közgyűlésre vonatkozó határozati javaslatait, melyekből kiderül, hogy idén mekkora osztalékra számíthatnak a befektetők a pesti tőzsde krémjét alkotó egyes cégektől.

Indul az osztalékszezon a pesti tőzsdén / Fotó: Shutterstock

Így fizetnek osztalékot a pesti tőzsde nagyjai

A BUX indexben szereplő 16 vállalat közül kilenc oszt vissza tavalyi eredményéből, összesen 700 milliárd forintot. A pénzeső zöme a négy nagypapírtól érkezik majd:

az OTP 270 milliárd forintot,

a Mol 220 milliárd forintot,

a Richter 93 milliárd forintot,

a Magyar Telekom pedig 90 milliárd forintot

fordít erre a célra a 2024-ben megtermelt nyereségéből.

A maréknyi hazai részvény közül több is magas osztalékhozamot kínál a befektetőknek a jelenlegi árfolyam mellett.

A legnagyvonalúbbnak az ingatlan- és vagyonkezelésben jártas Appeninn tűnik, amely szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) eredményének 90 százalékát osztja vissza.

Ez idén 119,4 forintot jelent egy részvényre vetítve, ami kiemelkedő, 13 százalékos hozamot kínál.

Közel 10 százalékos osztalékhozamot zsebelhetnek be azok is, akik a Mol papírjait választják, az olajtársaság ugyanis a megemelt alap- és rendkívüli osztalékkal együtt részvényenként 275 forintot utal majd a befektetőknek.

Meglehetősen magas, 7,6 százalékos osztalékhozammal forognak az ANY Biztonsági Nyomda részvényei is, és a Magyar Telekom papírjai is csaknem 7 százalékos részvényarányos kifizetéssel vásárolhatók.

Ilyen is van: magyar részvény, eurós osztalék

Igazi kuriózum a Graphisoft Park, amely azon kevés hazai cégek egyike, melyek árfolyamát euróban jegyzik, és az osztalékot is a közös európai pénzben fizetik. Az ingatlanos társaság 6 százalékos eurós hozama így szintén a vonzóbbak közé tartozik.

Elsősorban nem az osztalék miatt vásárolják a Richtert vagy az OTP-t a befektetők, a két blue chip részvény 5, illetve 4,3 százalékos kifizetése a potenciális árfolyamnyereség kellemes kiegészítője lehet.

Az Opus és a Waberer’s papírjai kisebb, 3 százalékos osztalékhozammal kecsegtetnek.