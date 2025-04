Milyen részvényben gondolkodhatunk bizonytalan időszakban?

Április 2. óta Donald Trump vámbejelentései vad mozgásokat indítottak el a tőkepiacokon. Az elmúlt hetek folyamán az amerikai piacok egyre közelebb kerültek a medvepiaci tartományhoz, miközben a reciprokális vámok 90 napos felfüggesztése jelentős napon belüli emelkedést eredményezett az amerikai részvényindexekben.

Ilyenkor izgalmasak az osztalékrészvények / Fotó: Shutterstock

A piacok azóta is kifejezetten érzékenyek a vámokkal kapcsolatos hírekre, és egy-egy híresztelés vagy bejelentés érezhető mozgásokat indíthat el a tőzsdén. Ehhez hasonló időszakokban a befektetőknek idegőrlő lehet a piac ingadozását figyelemmel kísérni a portfóliójukon, azonban véleményem szerint egy-egy osztalékrészvény enyhítheti a volatilitást, és a bizonytalanabb időszakokban is jövedelmet biztosíthat a befektetőknek. Az amerikai osztalékpapírok közül a Bristol Myers Squibb (BMY) amerikai gyógyszergyártó céget látom jó befektetési lehetőségnek.

A Bristol Myers Squibb a 80-as években született meg a Bristol-Myers és az ER Squibb összeolvadásával. A vállalat gyógyászati portfóliója kiterjed a hematológiai, onkológiai, immunológiai, kardiovaszkuláris és neuropszichiátriai területekre is, ezek közül is külön kiemelkednek a BMY Opdivo és Eliquis nevű készítményei, amelyek 2024-ben a bevételek 47 százalékát adták, de emellett több más blockbuster (1 milliárd dollár feletti éves bevételt termelő) gyógyszerrel is rendelkezik. Ezen gyógyszerek közül többnek is idén jár le a szabadalmi védelme, ezáltal összesen 5,7 milliárd dollárnyi bevétele válhat a generikus versenytársak martalékává, pedig a BMY már eddig is jókora bevételkieséssel küzdött a Revlimid nevű rákellenes gyógyszere miatt, amely 2022-ben vesztette el szabadalmi védelmét, és a 13 milliárd dolláros eladási csúcsértékhez képest tavaly már csak 5,8 milliárdot hozott a vállalatnak, köszönhetően a generikus versenytársaknak. A kieső blockbuster gyógyszerek pótlására a Bristol Myers jelentős gyógyszer kutatás-fejlesztési portfóliót épített fel, tavaly 11,2 milliárd dollárt fordítottak rá.



A tavalyi üzleti évben a vállalat 48,3 milliárd dolláros árbevétel mellett 1,15 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredményt és 13,9 milliárd dolláros szabad cash flow-t ért el, és az elemzői várakozások szerint ezt a következő három évben is fenn tudja tartani. Az elemzői EPS-várakozások sem tűnnek feltétlenül rózsásnak a következő évekre, idén az EPS 6,75 dollárra ugrását várják az elemzők, azonban a jövőben az EPS minimális erodálását várják a lejáró szabadalmak miatt. A vállalat 1970 óta rendszeresen fizet osztalékot, a 2024-es eredmények után negyedévente 0,62 dolláros (évi 2,48 dolláros) összeget tervez a vállalat fizetni, ami a jelenlegi 48,94 dolláros részvényárfolyam mellett 5 százalékos osztalékhozamot jelent. A vállalat a tavalyi szabad cash flow-jának mintegy 35 százalékát fordította erre a célra.