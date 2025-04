Nagyot mennek az OTP-részvények, a Magyar Telekomról nem is beszélve

Jó hangulatban kezdte a hetet a Budapesti Értéktőzsde, és a pozitív szentiment kitartott a kicsengetésig is. Az OTP-részvények vezetésével a BUX 1,2 százalékkal, 85 958 pontra emelkedett hétfőn.

Nagyot mennek az OTP-részvények / Fotó: Shutterstock

Az azonnali részvényforgalom ugyanakkor meglehetősen gyér volt, épp csak meghaladta a 9,2 milliárd forintot.

Az élénkülés fő oka a globális vámkonfliktus enyhülése volt: az amerikai kormányzat visszavonja az elektronikai termékekre – köztük az okostelefonokra – kivetett különleges vámokat, amiből még az ősellenségnek tekintett Kína is profitálhat.

Az ázsiai tőzsdék meredek árfolyam-emelkedéssel reagáltak kora reggel a hírre, csakúgy mint az amerikai technológiai papírok a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A termékei 90 százalékát Kínában gyártó Apple 6, a Dell 8 százalékkal lőtt ki.

A pénzügyi szféra is jól muzsikál, mivel hétfőn a Goldman Sachs is csatlakozott az első negyedévben vártnál jobban teljesítő tengerentúli pénzintézetek táborához. A mintegy 22 százalékkal, 14,12 dollárra növekvő egy részvényre jutó nyereségen túl egy 40 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program bejelentése is jobb kedvre hangolta a befektetőket – írja az Erste.

A nagy optimizmus ellenére Mislav Matejka, a JPMorgan stratégája óva int a túlzott derűlátástól. Véleménye szerint egy esetleges recesszió az amerikai részvénypiacokon legfeljebb nagyjából félig van beárazva.

Pörögtek az OTP-részvények

A pesti börzén mindazonáltal az OTP árfolyama 1,3 százalékkal, 23 550 forintra lőtt ki.

A Richter 0,4 százalékkal, 10 280 forintra, a Mol 1,3 százalékkal, 2876 forintra, míg a Magyar Telekom 1,5 százalékkal, 1614 forintra drágult.

A forint is állta a sarat, az euró kurzusa 0,1 százalékkal, 410,2 forintra emelkedett, akárcsak a dolláré, amely a tőzsdezáráskor 361 forint körül ingadozott.