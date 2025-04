Kennedy a Pepsit sem kíméli, rontotta profitvárakozását a cég

Az üdítői mellett a Gatorade, a Lipton és a Quaker márkákról is ismert PepsiCo idén most már csupán a tavalyival nagyjából egyező részvényenkénti nyereségre (EPS) számít az árfolyamhatások kiszűrését követően, szemben a korábban várt, 10 százaléktól valamivel elmaradó növekedéssel. Az organikus – vagyis az árfolyam- és szervezeti változások hatását kiszűrő – bevételbővülést viszont továbbra is 5 százalék alá becsülik – közölte a vállalat csütörtökön.

Kennedy nem kíméli a Pepsit / Fotó: Gabby Jones

Nőnek az üdítőgyártó költségei

A fogyasztási cikkek széles választékát – a reggelizőpelyhektől és a gyümölcslevektől a sós csipszekig és az édes üdítőkig – kínáló Pepsinek a romló fogyasztói hangulat mellett meg kell küzdenie az ellátási lánc növekvő költségeivel is, mivel a megemelt amerikai vámtarifák növelik a beszerzési költségeit.

Ahogy előre tekintünk, nagyobb volatilitásra és bizonytalanságra számítunk, különösen a globális kereskedelemben

– mondta Ramon Laguarta vezérigazgató, hozzátéve, hogy a vállalat mindent megtesz, hogy – ahol lehet – tompítsa a növekvő költségek hatását.

A PepsiCo árbevétele amúgy az első negyedévben 1,8 százalékkal, 17,9 milliárd dollárra csökkent. Az árfolyam-ingadozások és a felvásárlások hatásainak kiszűrésével azonban 1,2 százalékkal nőtt.

Az EPS 1,48 dollár lett, azaz egyetlen centtel maradt el az elemzők becslésétől.

New Yorkban, a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben a Pepsi részvényei 0,8 százalékkal, 142,26 dollárra gyengültek. Tavaly óta pedig nagyjából 6 százalékkal csökkentek, azaz jobban állták a sarat, mint az ez idő alatt 8,4 százalékos esést elszenvedő S&P 500 index.

A kulcsfontosságú észak-amerikai piacon a Frito-Lay – azaz csipszeket, harapnivalókat forgalmazó üzletág – értékesített volumene 1 százalékkal, míg az italoké 3 százalékkal csökkent annak dacára, hogy a vállalat különböző akciókkal igyekszik vásárlásra buzdítani takarékoskodó vevőit.

Kennedyvel is szembekerült a PepsiCo

További nehézségeket okoz a cégnek, hogy az amerikai kormányzat harcot hirdetett a mesterséges színezékek ellen az élelmiszerekben, illetve megtiltotta, hogy a segélyezettek az élelmiszer-utalványaikat üdítők és édességek vásárlására használják fel.