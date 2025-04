Totális fordulat az elektromos autók piacán: elkapkodták a Renault e-modelljeit is

A Renault csoport árbevétele az első negyedévben éves bázison 0,3 százalékkal, 11,67 milliárd euróra csökkent, változatlan árfolyamon számolva pedig 0,6 százalékos volt a visszaesés - közölte a francia autógyártó csütörtökön. Az autóipari bevételek nagyobb mértékben, 3 százalékkal 10,13 milliárd euróra estek.

Nagyot villantottak a Renault elektromos autói / Fotó: Andrey Rudakov

Igazi meglepetést okozott a Renault csoport

Az év első három hónapjában ugyanakkor a konszern 564 980 új autója talált gazdára világszerte, azaz 2,9 százalékkal több, mint a bázisidőszakban.

Az igazi szenzációt ugyanakkor a francia gyártó elektromosautó-szegmense szolgáltatta, hiszen a negyedév során 87,9 százalékkal ugrottak meg az értékesítései.

Luca de Meo vezérigazgató nem véletlenül törekszik különböző partnerségek révén a fejlesztési költségek megkurtítására, miközben

egy egyre népesebb kínai mérnökcsapat segítségével lerövidítették a fejlesztési időt is.

Korábban a Volkswagen konszern is arról számolt be, hogy az idei első negyedévben Európában megduplázta e-autó-értékesítéseit. Úgy tűnik tehát, megváltozott a széljárás a vén kontinensen, véget értek az elektromos mobilitás sovány esztendei, ami a hazánkban gyártott akkumulátorok iránti keresletet is élénkítheti.

Az első negyedévben a Renault csoport a kihívásokkal teli környezet ellenére elért globális 2,9 százalékos volumenbővülésével egyértelműen felülmúlta a piacot, amit a közelmúltban bevezetett új modelljeink sikere hajtott, hiszen bevételeink 28,3 százaléka ezek értékesítéséből folyt be. A következő negyedévekben a trend folytatódik, lévén új modelljeink fokozatosan futnak fel. Olyannyira, hogy az év végére a Renault csoport az európai piac legfrissebb kínálatával rendelkezik majd, miközben nemzetközi szinten is egyre bővíti palettáját

– emelte ki Duncan Minto pénzügyi igazgató.

Idén amúgy a csoport hét új modell bevezetését tervezi, köztük az elektromos Renault 4-et és Dacia Bigstert.

Megerősítették a konszern várakozásait

Ezek után nem meglepő, hogy a Renault megerősítette idei pénzügyi várakozásait, amiben persze az is közrejátszik, hogy kevésbé érintik az amerikai vámtarifák,

mint a Volkswagent v

agy az amerikai piacon főként a Jeeppel érvényesülő Stellantist,

mivel nem értékesít az Egyesült Államokban. Az Alpine sportkocsi- és versenyautó-márkát ugyan 2027-ben bevezették volna az amerikai piacra, ám ezt is elhalasztják most.