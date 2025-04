A rubel szárnyal, a dollár gyengül: Moszkva bánatos, Washington örül – egy aranynál is jobb meglepő idei befektetés

Az idei év legjobban teljesítő devizája nem kis meglepetésre – a rubel: még a biztonságos menedék szerepét hagyományosan betöltő aranynál is jobban teljesített a dollárral szemben.

A rubel valósággal szárnyal idén / Fotó: AFP

Az orosz fizetőeszköz idén 38 százalékot erősödött ugyanis a dollár ellen a Bloomberg adatai szerint, miután a dollár értékét a Donald Trump amerikai elnök lépései okozta bizonytalanság erodálta.

A rubel szárnyalásának ára a monetáris szigor

A rubel erősödése mögött ugyanakkor jellegzetesen orosz tényezők is állnak, például a rendkívül magas, 21 százalékos alapkamat. Az is az orosz fizetőeszközt erősíti, hogy szemben más feltörekvő gazdaságokkal, Oroszországnak nem kell a tőke menekülésétől tartania, ezt ugyanis megnehezíti a szabályozás, így a rubel annak ellenére is erősödni tudott, hogy az Ukrajna megtámadása miatt az ország ellen bevezetett széleskörű szankciók továbbra is érvényben vannak.

Az erősödő rubelnek azonban nem biztos, hogy maradéktalanul örül Moszkva, hiszen

az államháztartás energiabevételeit csökkenti a gyenge dollár és az olajárak esése is, miközben jelentősek a katonai és szociális kiadások.

A tartósan magas infláció rendkívüli szigort váltott ki az orosz jegybankból, ami csökkenti az import iránti igényt, miközben az exportőröknek kötelező megszabadulniuk devizabevételeik egy részétől. Az amerikai–orosz viszony olvadása miatt pedig egyre népszerűbb a rubel használata a klasszikus carry trade ügyletekre, melyek során egy alacsony kamatú devizakölcsönt egy másik, magas hozamú devizába fektetnek.

A bátrabb külföldi befektetők a szankciós kockázatok ellenére igyekeznek magas hozamú rubelbefektetésekhez jutni olyan országokban, melyek viszonya továbbra is jó az oroszokkal – mondta az Istar Capital dubaji kutatási és portfóliókezelési vezetője, Iskander Lutsko. A szakember szerint ráadásul az orosz cégek is szívesen cserélik le egyre drágább rubelhiteleiket jóval kedvezőbb, jüan alapú kölcsönökre.

Míg a rubel szárnyal, a dollár gyengül

A rubel dollár szembeni rendkívüli ralijához az is kellett ugyanakkor, hogy a zöldhasú szinte minden devizával szemben gyengült a vámháború okozta bizonytalanság miatt, így sokan kerestek új menedéket, amit leginkább az aranyban találtak meg. A sárga fém is történelmi csúcsokat döntött idén a dollárral szemben és az év eleje óta 23 százalékot erősödött.