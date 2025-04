Szörnyű számokat jelentett a Tesla, a befektetők mégis fellélegeztek

Kedden az amerikai piaczárás után jelentett a Tesla. Az elektromosautó-gyártó profitja 71 százalékot zuhant az idei első negyedévben, részben a verseny miatt, részint azért, mert polarizálta a piacot Elon Musk vezérigazgató szerepevállalása a Trump-adminisztrációban. Kedden 4,6 százalékos pluszban zárt a részvény. Míg a Tesla gyorsjelentésének közzétételét követően a zárás utáni kereskedésben további bő 5 százalékot emelkedett a kurzus. Az árfolyam arra reagált, hogy még az idén piacra dobnak megfizethető modelleket.

Politikai szerepvállalás rombolta a Tesla gyorsjelentésének számait / Fotó: AFP

Kulcspiacokon zuhantak az eladások a Tesla gyorsjelentése szerint

Gyorsjelentésében a Tesla 19,3 milliárd dolláros bevételről számolt be az idei első negyedévben, ami 9 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. És elmarad az elemzők által várt 21,11 milliárd dollártól.

Az autóipari üzletágából származó bevétel 20 százalékot zuhant, míg az energiaüzletág 67 százalékkal bővült.

Miközben a Tesla 595 millió dolláros bevételt könyvelt más autógyártóktól, amelyek a Teslának fizetnek a szén-dioxid-kreditekért, hogy ellensúlyozzák a hagyományos járművek értékesítését. Ezen a bevételi soron meredek emelkedés tapasztalható.

A vállalat az első negyedévben kétszámjegyű százalékos bevétel zuhanást szenvedett olyan kulcsfontosságú piacokon, mint az Egyesült Államok, Kína és Németország.

Kínában 22 százalékos volt az értékesítés visszaesése, míg a német piacon 62 százalékos a zuhanás.

A menedzsment szerint, a járműeladások csökkenése mellett a vevőcsalogató árkedvezmények is szűkítették az árbevételt. De azt is kiemelték, hogy négy üzemben hetekig állt a gyártás Model Y bevezetése miatt. Továbbá a mesterséges intelligenciába történő beruházások is olvasztották a profitot, de Elon Musk azt mondta:

az autonóm autók és más MI innovációk központi szerepet játszanak a Tesla növekedési terveiben.

A járműgyártó 27 centes korrigált részvényenkénti nyereségről iszámolt be, ami elmaradt az elemzők 41 centes konszenzusos várakozásától.

A Tesla negyedéves profitja (2023-2025, milliárd dollár) / Forrás: WSJ

Politikai szerepvállalás égeti a profitot?

Bár látszólag egyszerű az összefüggés. A Tesla globális járműszállításai 13 százalékkal csökkentek az első negyedévben, miközben Elon Musk politikailag megosztó szerepet vállalt a Trump-adminisztrációban, ahol a költségcsökkentésekért felel. A Tesla ellen tiltakoztak az Egyesült Államokban és Európában is. Ezt az elméletet támasztja alá, hogy Elon Musk közölte:

a következő hónaptól már csak heti 1-2 napot szán a kormányzati munkára.

Elemzők szerint az ügyfelek egy része késleltette a vásárlását arra várva, hogy bevezetik a Tesla Model Y frissített verzióját.