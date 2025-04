Mától lehet válogatni az új magyar állampapírokból

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) futamideje 3 és 5 évről 4 és 6 évre emelkedett, megjelent a 3 éves mellett az 5 éves Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), valamint 10 éves lett a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) futamideje. A kamatozási és visszaváltási szabályok nem változtak, a lakossági ügyfelek így a megszokott rugalmasság és kedvező kondíciók mellett még szélesebb kínálatból választhatják ki az élethelyzetüknek leginkább megfelelő állampapírt.

Fotó: Kurucz Árpád

Megváltozott a lakossági állampapír-paletta

Több ponton is változott a lakossági állampapír-paletta. Az ÁKK célja, hogy a háztartások hosszabb futamidőre is befektethessék megtakarításaikat és az eddiginél még sokszínűbb legyen a lakossági állampapírok kínálata a futamidő szempontjából. Az elmúlt hónapokban a korábban nem látott mértékű kamatkifizetések és PMÁP-átárazódások idején bebizonyosodott, hogy a lakossági befektetők továbbra is bíznak az állampapírokban, hiszen idén összességében eddig mintegy 2300 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt. A befektetői döntéseket az ÁKK széles termékkínálattal támogatja, amelyben egyaránt megtalálhatóak a fix és változó kamatozású, a pénzpiaci hozamokhoz és az inflációhoz kötött, és a rövidebb és hosszabb futamidejű termékek is.

Bónusz Magyar Állampapír

A változtatások keretében az eddig 3 és 5 éves Bónusz Magyar Állampapírok futamideje egy-egy évvel megnőtt, így 4 és 6 éves termékek lettek. Az új állampapírok (2029/R1 és 2031/R1) kamatozása továbbra is a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyek aukciós hozamához kapcsolódik, az utolsó négy sikeres aukció mennyiséggel súlyozott átlaghozama adja majd a kamatbázist háromhavonta. Ezen felül 1 százalékos kamatprémiumot fizet a BMÁP, az ötödik évtől pedig további 0,5 százalékos hűségprémium jár a befektetőknek, így a hatéves BMÁP-ok kamatprémiuma a futamidő utolsó kettő évében 1,50 százalék lesz. Mindkét sorozat induló kamata 7,36 százalék.

Fix Magyar Állampapír

A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) esetében egy új futamidővel bővült a kínálat, a 3 éves mellett 5 éves futamidejű FixMÁP is kapható 2030/Q2 néven. A kamatozás mindkét állampapír esetében 6,50 százalék, vagyis a hosszabb FixMÁP bevezetésével a cél az, hogy a befektetők öt évre is befixálhassák a jelenlegi kamatkondíciókat.