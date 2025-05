Megszületett a megállapodás az Erste történelmi régiós felvásárlásáról

Megállapodott az Erste Bank a Banco Santander lengyel leánybankjának, a Santander Bank Polska 49 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről, mellyel a bank a legnagyobb egyedüli tulajdonossá válik a bankban, ezzel kvázi irányító többségre tesz szert. Az üzletre 584 zlotys részvényenkénti áron kerül sor, azaz körülbelül 6,8 milliárd euróba került az Erstének az ügylet, kevesebbe, mint az a 7,3 milliárdos árcédula, amiről a korábbi hírek szóltak.

Dinamikusan bővülő piacra lép be az Erste / Fotó: Vémi Zoltán

Megvan az egyeszség az Erste régiós terjeszkedéséről

Az ügylet lezárása után az Erste ügyfélállománya 36 százalékkal 23 millió főre emelkedik majd, hitelállománya pedig 94 milliárd euróról 131 milliárd euróra emelkedik majd a közép-kelet-európai térségben. A Santander Bank Polska Lengyelország harmadik legnagyobb hitelintézete, 7,5 millió ügyféllel: a bank tavaly rekord profitra tett szert, részvényei pedig történelmi csúcsra emelkedtek az elmúlt időszakban.

A Santander lengyel leánya vaskos prémium mellett forog a piacon jelenleg, ez az árazás viszont az IMF növekedési előrejelzése alapján megalapozott lehet, a lengyel gazdaság ugyanis idén 3,2, jövőre pedig 3,1 százalékkal növekedhet, ez pedig a hitelkihelyezéseket is nagy mértékben támogathatja. A Santander vezetése az elmúlt időszakban egyre nyíltabban igyekszik távolodni az európai piactól, a lengyel leány értékesítése pedig a 10 milliárd eurós részvény-visszavásárlási törekvéseket is segíteni tudná a szakértők szerint. A Santander még 2011-ben lépett be a lengyel piacra, mely 2024-ben csoportszintű árbevételének 6 százalékát tette ki.

Az Erste közleménye szerint az akvizícióra teljes mértékben belsős finanszírozásból kerül sor, az ehhez szükséges tőke előteremtése érdekében ugyanakkor az Erste csökkenteni fogja az idei éves eredmény terhére történő osztalékkifizetését a profit legfeljebb 10 százalékára,

valamint törli a februárban bejelentett, 700 millió eurós sajátrészvény-visszavásárlási programját is.

Az ügylet lezárását követően az Erste egy részvényre jutó eredménye 20 százalék körüli növekedést mutathat majd az új leánynak köszönhetően, sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) pedig 16 százalékra emelkedhet majd az akvizíciónak köszönhetően. Az Erste jelenleg hét európai országban van jelen, ahol több mint 16 millió ügyféllel rendelkezik, ezzel a közép-kelet-európai régió egyik vezető bankjának tekinthető.