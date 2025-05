Tajvan gerilla harcmodorral készül a kínai invázióra

Sokáig tabu téma volt a tajvani médiában a kínai invázió. Tavaly azonban már milliós nézettséggel vetítették a Zero Day (Nulladik nap) című 10 részes tévésorozatot, amely egy fiktív kínai támadást mutat be. Sőt, a disztópikus televíziós történethez társasjáték is kapcsolódott, vagyis megkezdődött a családok felkészítése egy valós kínai támadásra. Mos pedig azt látjuk, hogy a szigetország fegyverkezési versenybe kezdett, melynek célja a partraszállók elrettentése. Stratégiájuk merít az ukrajnai tapasztalatokból: aszimmetrikus hadviselésre készülnek.

Már nem játék a kínai invázió / Fotó: Zero Day Official

Aszimmetrikus fegyverekkel fékeznék a kínai inváziót

Tajvan évtizedek óta készül a sziget védelmére. Ám az ukrajnai háború tapasztalatai azt mutatták, hogy a hagyományos fegyverzet kora lejárt. Az ukránok is komoly sikereket értek el az orosz tankok ellen taktikai rakétákkal. Ami egyébként a gerillák kedvelt fegyvere.

Az egyre intenzívebb kínai hadgyakorlatok is a fegyverkezés felgyorsítására ösztönzik Tajvant. De az amerikai tisztviselők is legalább egy évtizede szorgalmazzák, hogy fektessen be, viszonylag olcsó fegyverekbe, például

vállról indítható rakétákba, drónokba és tengeri aknákba.

Az új stratégia azt célozza, hogy egy kínai kétéltű inváziós erőt közelről állítsanak meg több ezer kisebb csapással.Az ilyen aszimmetrikus hadviselés a gerillák és a gyengébb nemzetek taktikája a nagy erejű riválisokkal szemben. Tajvan most egy 2027-es kínai invázió lehetőségével számol, s arra készül, hogy kitartanak addig, amíg az Egyesült Államok a segítségükre siet.

Tajvan hagyományos és aszimmetrikus fegyvervásárlásai Trump első ciklusában és a Biden érában (milliárd dollár)

Profitálnak az aszimmetrikus fegyverek gyártói

Sok katonai szakértő szerint Kína még nem áll készen a tajvani invázió földrajzi és katonai akadályainak leküzdésére. Ám a sziget blokádját szimuláló közelmúltbeli kínai hadgyakorlatok megrázták Tajvant.

Tajvan vezetői meg akarják mutatni Trump elnöknek, hogy elég katonai erőfeszítést tesznek ahhoz,

hogy kiérdemeljék az amerikai katonai beavatkozást kínai támadás esetén.

De ez csak az egyik lehetőség. Mert ahogy Wellington Koo tajvani védelmi miniszter fogalmazott:

a Tajvan megszállására irányuló bármilyen kísérlet, nemcsak jelentős költséggel járna, de hiábavalónak is bizonyulna.

Másszóval, Tajvan arra is készül, hogy az amerikai segítség késedelme vagy elmaradása esetén is megvédje a szigetet.