Működik a Mol-recept: minden elképzelést felülmúló profitot termelt az olajcég

Minden főbb eredménysoron és a legfontosabb üzletágakban is éves alapon javuló első negyedéves teljesítményről adott számot a magyar olajtársaság. A Mol 833 millió dollár CCS EBITDA-t termelt év elején, üzemi eredménye és adózott nyeresége is bő 100 millió dollárral verte az elemzői várakozást. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató továbbra is zavaros és bizonytalan időkre készül.