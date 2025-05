Európa legnagyobb olajcége születhet meg: már folynak a számítások, hogyan érné meg az óriásfúzió

Ismét terítéken van a Shell és a BP fúziója, illetve a két olajóriás eltérő helyzete miatt ma már az előbbi gondolkozik az utóbbi felvásárlásán. Azonban a Shell tervei attól is függnek, hogy meddig folytatódhat az olajárak és ezzel a BP árának esése.

A Shell az elmúlt években jobban teljesített, mint vetélytársai / Fotó: NurPhoto via AFP

Hiába esett nagyot a BP árfolyama, a Shell még sokallja az árat

A Bloomberg információi szerint a Shell már tanácsadókat is bevont a tranzakció megvalósíthatóságának feltárásába, ám a döntéshez szükség van még a BP árfolyamának további esésére is, noha már így is harmadával csökkent az elmúlt 12 hónapban. Ugyanezen időszak alatt a Shell részvényei csak 13 százalékot veszítettek értékükből. A valaha nagyjából hasonló értékű cégek közül így

ma már a Shell 149 milliárd fontos kapitalizációja több mint a kétszerese a BP 56 milliárd fontos értékének.

Azonban a Shell azon is gondolkozik, hogy csak akkor szálljon versenybe vetélytársáért, ha azt más cég is megkeresi, továbbá terítéken van az is, hogy inkább sajátrészvény-vásárlásokra és kisebb ügyletekre költse a pénzét. A BP esetleges felvásárlása más, energiával foglalkozó óriáscégeknél is terítéken van. A Shell és a BP házassága az egyik legnagyobb lenne az iparág történetében, és már többször felmerült az elmúlt évtizedekben.

A Shellnek sikerült, ami a BP-nek nem

A Bernard Looney volt vezérigazgató alatt régóta alulteljesítő BP helyzetét utóda, Murray Auchinloss igyekszik jobbra fordítani, de eddig nem győzte meg a befektetőket. Az új cégvezető az olajtermelést akarja újra a középpontba helyezni a korábbi, megújulókra alapozó stratégia helyett, de például az aktvisita befektető Elliot Investment Management, amely több mint 5 százalékát szerezte meg a cégnek, elégtelennek találta az új vezetés erre irányuló lépéseit.

A Shell Wael Sawan vezérigazgató irányításával szintén költségcsökkentésen és a megújulókkal kapcsolatos törekvések visszafogásán dolgozik, azonban a BP-nél nagyobb sikerrel. Sawan vezetésével a Shell jobban teljesített amerikai vetélytársainál, az Exxonnál és a Chevronnál, ám továbbra is kisebb náluk. A cégvezető pénteken beszélt arról, hogy a Shell természetesen keresi a lehetőségeket, de magas a léc egy új felvásárlás előtt. Sawan szerint az eredmények ellenére még mindig érdemesebb a cég saját teljesítményének javításával foglalkozni elsősorban.