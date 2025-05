Rimánkodik a jegybank: ne erősítsétek tovább a tajvani dollárt, elszabadult a spekuláció

A tajvani jegybank nyilvánosan felszólította a piaci elemzőket és kommentátorokat, hogy ne keltsenek alaptalan spekulációkat a devizapiacon, miután a tajvani dollár az elmúlt két napban példátlan mértékben erősödött. Olyan szintre, amilyet legutóbb az 1980-as években láthattunk – írta a Bloomberg.

A tajvani jegybank közleménye szerint a túlzó piaci spekulációk állnak a rekordgyors devizaerősödés mögött / Fotó: NurPhoto via AFP

Yang Chin-long jegybankelnök hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette:

Komoly figyelmeztetést intézünk azokhoz, akik felelőtlen módon nyilatkoznak a devizapiacról, mert ezek az állítások destabilizálhatják a piacot, és szélesebb gazdasági következményekkel is járhatnak.

A jegybankelnök szerint az elmúlt napok túlzott tőkebeáramlása, különösen az exportőrök és külföldi befektetők részéről, részben a piaci kommentároknak tudható be.

A tajvani dollár hétfőn akár 4,8 százalékot is erősödött, és már pénteken is hasonló mértékű emelkedést produkált. Ez a két napos szárnyalás a legnagyobb volt több mint harminc éve. Yang szerint a jegybank továbbra is a megszokott módon beavatkozott a piac stabilizálása érdekében, de „abnormálisan erős és túlzott elvárásokkal” kellett szembenézniük.

A háttérben nemcsak a dollár kilátásaival kapcsolatos aggodalmak, hanem az a spekuláció is áll, hogy Tajvan szándékosan hagyja erősödni a devizáját, mivel kereskedelmi megállapodást próbál kötni az Egyesült Államokkal. Az is nyomást gyakorolt az árfolyamra, hogy az ország exportőrei rekordmennyiségű, 49,6 milliárd dollár értékű árut szállítottak ki az első negyedévben – sok cég ezek bevételeit most konvertálhatja át tajvani dollárra.

Tajvani jegybank: elég volt a pánikból!

A devizapiacokat különösen meglepte, hogy a jegybank a jelek szerint visszafogta szokásos beavatkozásait, ami szokatlan a régóta működtetett „irányított lebegtetésű” árfolyamrendszerükben. A hivatalos álláspont szerint ez a rendszer nem versenyelőny biztosítását szolgálja, hanem a volatilitás mérséklését.

A tajvani dollár az elmúlt egy hónapban közel tíz százalékot erősödött, ezzel az ázsiai valuták között a legjobban teljesítő lett. Az elnök, Lai Ching-te is megpróbálta csillapítani a piaci aggodalmakat: előre felvett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a devizaerősödés mögött elsősorban a részvénypiacra beáramló tőke áll, nem pedig a jegybanki politika.