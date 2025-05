Az omahai bölcs elbúcsúzik, de a legendája itt marad: a hét számjegyű növekedést egyhamar senki sem fogja elfelejteni

Warren Buffett év végén távozik a Berkshire Hathaway vezérigazgatói posztjáról, hat évtized után. A befektetőlegendát Greg Abel váltja, miközben Buffett elnökként marad a cég élén – és hátrahagy egy minden képzeletet felülmúló befektetési örökséget.

Hatvan év után Warren Buffett elbúcsúzik a vezérigazgatói poszttól, de pénzügyi legendája örökké bele lett vésve a tőzsdetörténelembe / Fotó: AFP

A világ egyik legismertebb üzletembere szombaton, minden előzetes jelzés nélkül jelentette be visszavonulását a Berkshire Hathaway vezérigazgatói pozíciójából, amelyet 1965 óta töltött be. A vállalat igazgatótanácsa elfogadta Buffett döntését, aki ugyan leköszön a CEO tisztségről, de továbbra is a társaság elnökeként folytatja munkáját. A vezérigazgatói posztot Greg Abel veszi át, akit már korábban is utódjaként nevezett meg.

Warren Buffett történelmi hagyaréka

Az omahai bölcs távozása nemcsak egy korszak végét jelenti, hanem azt is, hogy a részvényesek visszatekinthetnek egy páratlan pénzügyi teljesítményre.

Amikor Buffett átvette a cég irányítását, a Berkshire egy veszteséges textilipari vállalat volt.

Azóta a részvényei 5 502 284 százalékkal emelkedtek – szemben az S&P 500 index 39 054 százalékos növekedésével ugyanebben az időszakban, osztalékokkal együtt.

Ez éves szinten 19,9 százalékos átlagos hozamot jelent a Berkshire esetében, míg az S&P 500 csupán 10,4 százalékot ért el. A különbség nemcsak számokban mérhető, hanem abban a befektetési filozófiában is, amely Buffett nevét világszerte ismertté tette.

Voltak olyan évek, amikor a Berkshire Hathaway messze lekörözte a piacot:

1976-ban például 129,3 százalékkal emelkedett a részvény, míg az S&P 500 csak 23,6 százalékkal.

2022-ben pedig, amikor a technológiai papírok összeomlása miatt az index 18,1 százalékkal esett, Buffett cége 4 százalékos pluszban zárta az évet.

Persze nem minden év volt diadalmenet: 2023-ban például a Berkshire 15,8 százalékos növekedést ért el, miközben az S&P 500 26,3 százalékot. Mégis, a hosszú távú teljesítmény megkérdőjelezhetetlen.

Jeremy Siegel, a Pennsylvaniai Egyetem pénzügyi professzora a CNBC-nek úgy fogalmazott:

A Berkshire az elmúlt tíz évben közel két százalékponttal múlta felül az S&P 500-at – ez a teljesítmény szinte példátlan egy értékalapú befektetőtől, különösen egy ilyen nehéz évtizedben.

Buffett, úgy tűnik, méltóképpen zárja vezérigazgatói karrierjét: a Berkshire Hathaway A osztályú részvényei 2025-ben eddig közel 19 százalékot emelkedtek, miközben az S&P 500 több mint 3 százalékos mínuszban van.