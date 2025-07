Szorul a hurok a Commerzbank körül, a németek egy újabb nagy olasz pofontól tartanak

Ráadásul a Commerzbank részvényárfolyama idén eddig 87 százalékkal, 29 euróra emelkedett, ezért valószínűleg nem túl vonzó az UniCredit számára, a befektetők viszont továbbra is abban bíznak, hogy az olasz nagybank kitartó közeledése még feljebb pumpálhatja a kurzust.

Emellett szól az a tény is, hogy szintén szerdán az UniCredit a korábbi 9,3 milliárd euróról 10,5 milliárd euróra emelte idei profitbecslését, tehát a pénzügyi ereje megvan a tranzakció folytatásához. A második negyedévben pedig a nettó nyeresége 3,3 milliárd euróra nőtt, mivel

az olasz életbiztosítókban fennálló részesedésének átértékeléséből

és éppen a Commerzbankban szerzett részesedéséből származó extra nyereség

ellensúlyozta csökkenő működési nyereségét.

A milánói nagybank amúgy még nem nyújtott be ajánlatot frankfurti szektortársa felvásárlására, ám Andrea Orcel vezérigazgató már többször is nyilvánosan kifejezte érdeklődését. Az Európai Központi Bank és a német szabályozó már zöld utat is adott az olaszoknak, hogy Commerzbank-részesedésüket közel 30 százalékra növeljék, ami már szinte zsebben is van.

Az UniCredit által már megszerzett származtatott eszközök részvénnyé alakításával ugyanis további 9 százalékos részesedésre tehet szert az olasz pénzintézet. Szerdán erről annyit árult el Orcel, hogy az átalakításra év végéig fokozatosan kerülne sor, amihez csak annyit tett hozzá:

Németországban pontosan ott vagyunk, ahol lenni akartunk.

Miért tiltakoznak foggal-körömmel a németek?

Kérdés, miért állnak ellen a németek olyan csökönyösen az olasz akvizíciónak, miközben Berlin szerint is az egységes piac az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, amely biztosítja az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását az EU-ban. Ráadásul mindkét ország az eurózónához tartozik.

Nos, a hangulat szításáról a német sajtó is gondoskodik, amelyre friss példát a Handelsblatt szerdai írása szolgáltat, a bajor Hypovereinsbank húsz évvel ezelőtti felvásárlását felidézve.

A lap szerint húsz éve is úgy volt – ahogy most is ígérik a Commerzbanknak –, hogy a Hypovereinsbankot Németországból mint önálló vállalkozást vezetik, ám az UniCredit milánói székhelyén másképp látták a dolgot.