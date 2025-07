Kifejezetten nyugodtan várja az MNB kedd délutáni kamatdöntését a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton tartja magát, ami azt tekintve, hogy a piac szinte teljes bizonyossággal a kamatok szinten tartását várja a monetáris tanácstól, talán nem is tekinthető akkora meglepetésnek. Az euróval szemben 399,2 környékén adják a devizánkat, míg a dollárral szemben 341,5-ön áll a kereszt, előbbi 0,08, utóbbi 0,12 százalékos napon belüli gyengülésnek felel meg.

Végtelen nyugalommal várja a forint az MNB kamatdöntését / Fotó: Shutterstock

Higgadtan várja a forint az MNB kamatdöntését

A Magyar Nemzeti Bank kedden délután kettőkör teszi majd közzé friss kamatdöntését, melynek eredménye kapcsán gyakorlatilag fikarcnyi kétség sincs a piacon: mint azt a VG-nek nyilatkozó elemzők is kiemelték, a Varga Mihály vezette testület most már huzamosabb ideje kivárásra játszik, hiába tartja magát a forint, sem a nemzetközi környezet, sem a hazai inflációs folyamatok nem teszik lehetővé a kamatvágások folytatását. Emiatt nem zárható ki, hogy leghamarabb csak jövőre csökkenti az alapkamatot az MNB, melynek a friss tartás lehet az egymást követő tizedik alkalma, hogy nem változtatott a kamatokon hazánkban.

A forintnak az is jót tehet a nap során, hogy a dollár csak minimális erősödést mutatott egyelőre,

a DXY index mindössze 0,1 százalékot tudott emelkedni, így a forintnak van még tere akár a lendületszerzésre is. A dollár az elmúlt öt napban 0,4 százalékot vesztett értékéből még a keddi reggeli erősödés ellenére is, ennek oka pedig a szakértők az amerikai jegybank függetlenségét érő kormányzati támadásokban keresendő.

A zöldhasú piacán az is hozzátehet a kiváráshoz, hogy a Fed feje, Jerome Powell kedd este beszédet mond, amitől a piacok azt várják, tisztítja majd valamelyest az amerikai jegybank kamatpályájával kapcsolatos spekulációk irányát. Az opciós piac továbbra is két, 25-25 bázispontos vágást áraz a Fedtől, ezt a várakozás pedig a monetáris tanács által korábban közzétett dot plot is alátámasztja.

A forint a régiós devizákkal szemben egyelőre főként oldalazik, így a román lej és a cseh korona keresztje sem mozdult sokat, egyedül a lengyel zloty-val szemben látszik egy már észlelhető, 0,1 százalékos pozitív elmozdulás.