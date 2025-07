A költségvetési hiány lehet az amerikai gazdaság Achilles-sarka

A „3-3-3” megközelítés

Dalio javaslata, a „3-3-3” stratégia, a költségvetési hiány három éven belüli, 3 százalékra történő leszorítását célozza meg három kulcslépéssel:

az adóbevételek növelésével,

a kiadások csökkentésével,

és a kamatszintek leszorításával.

A gondolatmenet lényege: ha a kormányzat képes egyensúlyba hozni a költségvetést adóemeléssel és kiadáscsökkentéssel, akkor a befektetők ismét bizalmat szavazhatnak az amerikai állampapíroknak, ami csökkenő kamatokat eredményezhet. A kamatteher mérséklődése tovább javítja a költségvetési helyzetet – így kialakulhat egy önmagát erősítő, pozitív ciklus.

Bár az elmélet logikus, a gyakorlati megvalósítása politikailag nehézkes. Nehéz dolog választói támogatást nyerni olyan intézkedésekhez, mint az adóemelés vagy a szociális kiadások csökkentése. Pedig a gazdaságtan alaptézise szerint a jól működő államháztartás növekedési időszakban tartalékol, hogy válság idején képes legyen támogatni a gazdaságot. Az elmúlt évek ezzel szemben inkább a fiskális lazaság időszaka volt.

Mi történhet recesszió esetén?

Egy esetleges visszaesés során a vállalati profitok csökkennének, a beruházások elmaradnának, a munkanélküliség nőne – ez pedig növekvő állami kiadásokat és csökkenő adóbevételeket jelentene. A fogyasztás visszaesne, a gazdasági aktivitás csökkenne. Ezzel párhuzamosan a befektetők elkezdenék kivonni tőkéjüket, a részvénypiacok esnének, a kereslet részben az állampapírok felé fordulna, de sok pénz egyszerűen el is hagyná az országot. Ilyen környezetben előfordulhat, hogy nemcsak a részvénypiac, hanem a kötvénypiac is gyengül – ahogy azt már idén is láttuk. A dollár gyengülése és a kamatok növekedése pedig az amerikai finanszírozási képességet sodorhatja válságba.