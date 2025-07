Gombamód szaporodnak a kriptós kaszinók, de érdemes nagyon résen lenni

Azt sem szabad elfelejteni, hogy mivel ezek a kaszinók kriptodeviza-alapon működnek, a játékosoknak először meg kell venniük azokat a kriptókat, amiket be kívánnak fizetni, majd azok kivétele után is foglalkozni kell velük, akár egy megbízható online tárcában való tárolással, vagy egy tőzsdére beutalással, átváltással, és fiat devizában történő kiutalással. Mindez sok lépést jelent, melyhez mind meg kell találni a megbízható platformot, szemben egy hagyományos játéktérrel, ahol akár forintban is lehet játszani.

És akkor az egész történet potenciális pénzmosási oldaláról még nem is beszéltünk.

Egyes kaszinók ugyanis nem várják el a felhasználóktól, hogy a legális kriptós világban már elterjedt és sok helyen kötelező ügyfél-azonosításon átessenek, így gyakorlatilag bárki, bármilyen forrásból származó kriptót feltehet – név nélkül – tétként ezekben a kaszinókban, majd veheti fel „szerencsejátékból származó nyereségként” és utalhatja ki saját számlájára azt, ezzel tisztára is mosva ez egyébként lehet, hogy illegitim forrásból származó javakat.

És persze a potenciális átverésekről sem szabad elfeledkezni: ha az ember véletlenül egy nem megbízható kriptós kaszinóba fizeti be a pénzét, lehet, hogy soha többé nem látja azt – az alaposság és a körültekintés fontosságát tehát nem lehet kellően hangsúlyozni.