Exkluzív: az Erste jövőre is kiemelkedő hozamot vár a Magyar Telekomtól

Kezdjük egy aktualitással! Hogy látja az Erste, milyen számszerűsíthető hatása lehet a Magyar Telekom Mobile Infra Zrt. toronycég leválasztásának a profitra, illetőleg a részvényárfolyamra, illetve milyen egyéb előnnyel járhat a közelmúltban elhatározott lépés?

Kiemelkedő hozamot szállíthat jövőre is a Magyar Telekom / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Maga a leválasztás egy technikai eseménynek tekinthető, összességében semleges hatást gyakorolhat a Magyar Telekom pénzügyi teljesítményére. A leválasztott cég hatékonyabban menedzselheti a mintegy 2800 állomást, a Magyar Telekom pedig az üzleti tevékenységére fókuszálhat.

Véleményünk szerint a leválasztásnak akkor élvezhetők igazán az előnyei, ha később monetizálják, azaz hasznosítják az új entitást. Ha új tulajdonosi struktúrával függetleníti magát a Magyar Telekomtól, más telekomcégek illetve szolgáltatók is bérelhetik az állomásokat, ezáltal javítva az eszközök kihasználtságát (tenancy ratio).

A Mobile Infra Zrt. teljes eszközértéke 52,7 milliárd forint. A leválasztást követően az új cég éves EBITDAaL termelése 2026-ban 12,1 milliárd forintra tehető. A mérleg- és az eredménykimutatás alapján ez a csoportszintű adatok körülbelül 3 százalékát képviseli.

A becsült EBITDAaL-termelés arányaiban lényegesen kisebb, mint a Telekom Austria leválasztott toronycége, a EuroTeleSites, amelyet a leválasztás után a bécsi tőzsdére vittek. Nyitott kérdés, hogy monetizálás esetén új tulajdonosi struktúrával a Mobile Infra Zrt. esetében mekkora lehet az eszközátértékelés mértéke, azaz mennyire nyomottak a könyvekben szereplő számok, valamint hogyan alakul a lízingszerződések újratárgyalása a bérlőkkel.

A Magyar Telekom második negyedéve

Mit várhatunk a Magyar Telekom második negyedévétől, amelyről augusztus elején jelent a csoport?

Indexálás hiányában várhatóan visszatérünk az alacsony, egyszámjegyű bevételbővüléshez év per év alapon. EBITDAaL szinten viszont még nem várható visszaesés a növekedésben, mivel a különadó kivezetése egész évben támogatja az üzemi eredményt. Ezen túlmenően a Magyar Telekom várhatóan egyszeri 1,5 milliárd forint nyereséget könyvelhet el a Vidanet Zrt. értékesítéséből.

Előrejelzésünk alapján a nettó marzs 20 százalék fölé nő a második negyedévben.

Korábban megemlítette, hogy a Yettel tulajdonosváltásával erősödhet a verseny a hazai piacon is, és az automatikus inflációs díjindexálás már nem lesz olyan magától értetődő. Látszanak a jelei egy erősödő árversenynek akár a Yettel, akár a One részéről, ami a Telekom pozícióira is kihat?