Aggasztó figyelmeztetést adott ki a Mercedes, ez Kecskemétet is érinti

Sokat remélnek az új elektromos CLA-tól

Ahogy az is elképzelhető, hogy a Mercedes-hívek kivártak a vásárlásokkal az új, március közepén bemutatott teljesen elektromos, nagyobb teljesítményű hatótávú CLA modell piacra dobásáig. Ez a modell a házon belül kifejlesztett Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) platform „első szülötte”, és sok reményt fűznek hozzá a stuttgartiak. Az alaptípus-forgalmazást most kezdték meg Európában és az év során több változatát is piacra dobják.

A Mercedes CLA-t a tavaszi sanghaji autókiállításon is bemutatták már a helyi közönségnek / Fotó: Xinhua via AFP

Kitekintésében a Mercedes úgy látja, hogy a globális autópiac megreked a tavalyi szinten, Európában stagnálást, Kínában enyhe növekedést, míg a vámháborút kirobbantó Egyesült Államokban enyhe visszaesést prognosztizálnak. A cégnél már be is árazták a hétvégén született EU–USA kereskedelmi megállapodást, ami 15 százalékra növelt vámmal sújtja az Európából Amerikába exportált járműveiket: a végösszeg idén 418 millió dolláros mínusz.

Árat sem tudnak emelni a végtelenségig

Ennek megfelelően jelezték a fent említett „jelentős mértékű” profitvisszaesést, amelyet nem kívántak számszerűsíteni. Megjegyezték, hogy az árazási potenciáljuk jelenleg nem olyan erős, hogy azzal kompenzálni tudják a vámok okozta többletterheket, de ez utóbbi konkretizálásától is eltekintettek. Magyarán a Mercedes nem tudja olyan mértékben árait emelni, hogy azzal ne rontsa még tovább saját helyzetét, a kereslet mérséklődését kiváltva.