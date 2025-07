Rég volt ilyen olcsó az euró, ralit indított a Richter

Péntek kora délután vegyesen teljesít a forint, amely az euróval szemben az erős oldalon tartózkodik, de állja a sarat a dollárral szemben is a devizapiacon.

Erősödni tudott az euróval szemben a forint pénteken / Fotó: Shutterstock

Az euróval szemben 10 havi csúcson is járt a hazai fizetőeszköz. A közös európai pénzt továbbra is 397 forint alatt, 396,8 forinton jegyzik, ami 0,1 százalékos erősödést jelent az euró ellenében.

A dollárhoz képest viszont 0,1 százalékot rontott délután fél háromig a magyar pénz. A keresztárfolyam a 336,9-es szintről 338,5-ig emelkedett vissza.

A régiós pénzekhez képest kissé javított a forint, a lengyel złotyt és a cseh koronát is 0,1 százalékkal olcsóbban adják.

Az Erste elemzői szerint kedvező, hogy a lengyel zlotyval szemben is felértékelődés következett be. A jelek szerint továbbra is dolgozik a kamatkülönbözet a hazai fizetőeszköz javára.

A bankház kommentárjában hangsúlyozza, hogy a reggel közölt munkapiaci adatok nem mutatnak emelkedést a munkanélküliség terén, de a foglalkoztatottak száma tovább csökkent a hatodik hónapban. A jövő héten a második negyedéves GDP adatra figyelünk: a második negyedév is nulla közeli számokról szólhat az eddig megismert havi és magas frekvenciás adatok szerint: negyedéves alapon minimális javulásra, de éves összevetésben enyhe visszaesésre számítanak az elemzők.

A pesti tőzsdén továbbra is az eladók diktálják a tempót, a BUX 0,1 százalékos mínuszban kereskedik. A hazai nagypapírok vegyesen teljesítenek: az OTP kurzusa 0,6 százalékkal, a Mol árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, a Richter és a Magyar Telekom papírjai viszont drágulnak, 0,9, illetve 0,1 százalékkal.