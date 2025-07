Profit warning után, jelentés előtt – kedvező beszállási ponton a Renault-részvény

Luca de Meo távozása különösen fájó volt a Renault számára. Az autóipar ikonikus menedzsere az elmúlt öt évben teljesen átírta a francia gyártó stratégiáját, és ismét növekedési pályára állította a vállalatot. Az elektrifikációt előtérbe helyezve, komoly beruházásokon és termékfejlesztéseken keresztül tette fel ismét a Renault és a Dacia márkákat az európai autógyártás térképére. Most kedvező beszállási ponton a Renault-részvény.

Kedvező beszállási pont a Renault-részvény grafikonján / Fotó: Benjamin Girette

A vezérigazgató távozásának hírét pontosan egy hónappal később követte az első féléves előzetes eredmények közzététele – ironikus módon ez volt a vállalat első napja de Meo nélkül, és nem indult fényesen az új fejezet. A csoport a gyenge európai keresletre hivatkozva az éves 7 százalék fölötti operatív marzs várakozását 6,5 százalékra csökkentette, emellett a forgótőkét negatívan érintő tétel hatására a vállalat a kétmilliárd euró feletti szabad pénzáram előrejelzését 1–1,5 milliárd euróra módosította. A vállalat külső megítélését tovább rontotta, hogy az elmúlt egy hónapban képtelenek voltak megtalálni de Meo utódját, így ezen a napon a vállalat élére ideiglenesen Duncan Mintót, a csoport CFO-ját nevezték ki. A lefelé módosított eredményességre való tekintettel Minto költségcsökkentési lépéseket tervez bevezetni, miközben folyamatosan zajlik az új CEO kiválasztása.

Merre tart a Renault-részvény?

Az optika nem kiváló, de nézzünk a falak mögé. A Renault csoport jelenleg a legeredményesebb vállalat az európai autóiparban (a Ferrari kivételével), eredménytermelő képessége 2025 első félévében jelentősen meghaladhatta a prémium kategóriás gyártókét is (BMW, Mercedes, Porsche). Emellett a vállalat a negatív forgótőke-hatás ellenére is stabil operatív készpénztermeléssel rendelkezik, illetve a nettó eredmény soron is jelentős bővülésre számítanak a vállalatot követő elemzők. A csoport osztalékfizető képessége ennek köszönhetően jelentősen növekedhet, megtámogatva a kifizetési ráta felemelésének lehetőségével.

Ez kiemelten fontos azért is, mert a vállalat autógyártási szegmense hétmilliárd euró feletti nettó készpénzállománnyal rendelkezik, szemben a jelenlegi kilencmilliárd eurós piaci kapitalizációval. Ez azt jelenti, hogy a vállalat Nissan-részesedésének, a kisebbségi részesedések, valamint a nyugdíj-kötelezettségek figyelembevételével a befektetők gyakorlatilag ingyen megkapják a vállalat járműgyártási és finanszírozási üzletágait.