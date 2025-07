Rolls-Royce: felpörögtek a hajtóművek, katapultált a profit

Javított idei profitvárakozásain a brit gépgyártás büszkesége, amely öt év alatt tizenháromszorosára növelte piaci értékét. A Rolls-Royce-nak a hajtóművei iránti keresletbővülése mellett azonban karbantartási gondokkal is meg kell küzdenie, és a beszállítói láncait is be kell még zsíroznia.