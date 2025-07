Tesla: most már tényleg jön a megfizethető új modell - csökkent a cég nyeresége

A Trumpnak barátilag odaajándékozott Tesla Model S már nem a Fehér Ház garázsában parkol / Fotó: AFP

Az adózott nyereség 1,17 milliárd dollár lett, ami 16 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A cég 384,1 ezer autót adott el, 13 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. A Tesla az idei évre szokásától eltérően már nem is közöl értékesítési tervszámokat. A negatív szériáért

a Tesla elmaradt innovációit,

a kínai konkurensek gyors előretörését,

Elon Musk alapító-vezérigazgató zavaros politikai szerepvállalását

hibáztatták a szakértők, akik a forgalombővülés lehetséges mozgatótórúgójaként a múlt hónapban a texasi Austinban kísérleti jelleggel elindított robotaxi szolgáltatás felfutását és a cég humanoid robotjának, az Optimusnak a fejlesztését nevezték meg.

Most már talán kezdhetnek bízni az olcsó Tesla bevételvonzó hatásában is, de a sorozatos csúszások miatt ez a bizalom egyelőre törékeny, ahogy azt a bejelentésre adott egy százalékos árfolyamesés is jelzi.

A suszter maradjon a kaptafánál

Rengeteg minden függ attól, hogy a Donald Trump politikai stábjával látványosan szakító Elon Musk mennyire gondolja komolyan a pártalapítást és a politikai szerepvállalását, ami elvonja energiáit a Tesla körüli gondok orvoslásától. A menedzsmentben végrehajtott személycserék is aggodalomra adtak okot. Musk mindenesetre szentül megígérte, hogy most a Tesla élvez nála prioritást.