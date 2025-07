Felpörgött az ipar Kínában, zsákolják a hazánkban is termelő német cég részvényeit

Nem véletlen tehát, hogy Ázsiában a vasérc és az acél ára négy hónapos csúcsra emelkedett hétfőn. A vasérc jegyzése például csaknem 3 százalékkal pattant fel a szingapúri tőzsdén, folytatva az elmúlt négy hét emelkedő tendenciáját.

Közben Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter nyilatkozata némi megnyugvást hozott az európai piacokon, hiszen az egyik amerikai televízióban arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államok és az EU képes lesz kereskedelmi megállapodást kötni.

Ralizik a ThyssenKrupp és a Salzgitter

Két német acélgyártó részvényei a hírekre hatalmas ralit indítottak.

A profitvárakozása visszavágása miatt az előző héten még erős nyomás alatt állt Salzgitter papírjai 8,5 százalékkal, 22,5 euróig, az idén eddig közel háromszorosukra dráguló, hazánkban is termelő ThyssenKrupp-részvények pedig közel 7 százalékkal, 11,59 euróig lőttek ki kora délutánig.

Utóbbiak nem mellesleg új éves csúcsra is futottak, ami újabb vételi hullámot indíthat, mivel az ázsiai kereslet mellett a német fegyverkezés és infrastruktúra-fejlesztés egyik biztos kedvezményezettje is a cég, amely még idén leválasztaná és tőzsdére vinné tengeralattjárókat gyártó üzletágát is.

A ThyssenKrupp részvényei idén eddig 192 százalékkal drágultak.