Folytatódik a globális csipőrület, brutális növekedés a nem amerikai vállalatnál

Bivalyerős második negyedéves eredményekről számolt be és egyúttal alaposan, 30 százalékra emelte 2025-ös bevételnövekedési előrejelzését a tajvani TSMC, a világ legnagyobb, mintegy 1200 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező bércsipgyártója csütörtökön, aláhúzva, hogy egy jottányit sem csillapodik a csipipar száguldása.

Dübörög a TSMC / Fotó: An Rong Xu

Brutális növekedésről számolt be a TSMC

A nettó profit elképesztő mértékben, 61 százalékkal, 398,3 milliárd tajvani dollárra (4660 milliárd forint) nőtt a második negyedévben, miközben az árbevétel is meredeken, 39 százalékkal, 933,8 milliárd tajvani dollárra (mintegy 10 925 milliárd forint) emelkedett.

A működési árrés 49,6 százalékra, a bruttó árrés pedig 58,6 százalékra javult – mindkettő a konszenzus felett.

Az elemzők minden soron lényegesen kevesebbet vártak.

A fellendülést a mesterségesintelligencia-alkalmazásokhoz elengedhetetlen félvezetők iránti töretlen kereslet hajtotta, különösen az olyan meghatározó ügyfelek részéről, mint az Nvidia , az Apple, az AMD, vagy a Broadcom.

A TSMC a világ legmodernebb 3 nanométeres csipjeit gyártja, kizárólag a technológiai óriások megrendeléseire. A kínai kereslet is továbbra is élénk, ami azt mutatja, hogy a csipek iránti kereslet világszerte csillapíthatatlan.

A TSMC vezérigazgatója, C.C. Wei is megerősítette, hogy a termékeik iránti kereslet tovább gyorsul, alig bírják már kapacitással a megrendelések teljesítését.

Az év második felére előre tekintve eddig nem látunk semmiféle változást ügyfeleink hozzáállásában

– mondta Wei Tajpejben.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy vannak bizonytalanságok és kockázatok a potenciális vámemelések miatt

– tette hozzá.

Jó hír az egész szektornak

A számok erős jelzést küldtek a piacnak: a mesterségesintelligencia-csipek szuperciklusa sértetlen. A TSMC beszállítói, mint például az ASML, a Tokyo Electron és az Applied Materials is valószínűleg hátszelet kap, de a félvezető szektor egésze szempontjából is kulcsfontosságúak a TSMC számai.

A vállalat kitart azon tervei mellett, hogy idén 38-42 milliárd dollárt fordít a kapacitás korszerűsítésére és bővítésére. A TSMC korábban arra is ígéretet tett, hogy további 100 milliárd dollárt költ a gyártás növelésére Arizonában, Japánban, Németországban és nem utolsósorban Tajvanon is.

A TSMC részvényei technikailag is ígéretesnek tűnnek. A részvény árfolyama nemrégiben „aranykeresztet” rajzolt a tajvani tőzsdén: az 50 napos átlagár ugyanis alulról felfelé haladva keresztezte a 200 napos átlagárat, ami egy klasszikus vételi jelzés.