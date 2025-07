Exkluzív: még a vámháború is kapóra jött a tőzsde feltörekvő zöldcégének

Milyen együttműködést alakítottak ki a koncesszorral, azaz a Mohuval, amely az elmúlt negyedévekben egyébként veszteséges volt?

A hulladékgazdálkodási koncesszió 2023 júliusában indult, és 35 évre szól. Az első időszakban kell teljesítenie a Mohunak a költségigényes beruházási vállalásait, amelyek a későbbiekben fordulhatnak termőre. A mi dolgunk, hogy a saját infrastruktúránkat a lehető legjobb módon integráljuk be a koncessziós társaság alá, hogy a következő 33 év során is jó partnerei legyünk a Mohunak, ami persze állandó alkalmazkodást, tanulást feltételez. Eközben pedig növekvő mértékben kívánunk a begyűjtött hulladék hasznosításában is részt venni. Az új koncessziós rendszert egyébként úgy ítéljük meg, hogy a hulladékgazdálkodás egy sokkal kontrolláltabb, céltudatosabb korszakba lépett a bevezetésével. A jelenlegi modellben az adott feladatok fedezeti értéke jóval magasabb, másfelől minőségi munkavégzésre is ösztönöz. A Mohu amúgy precízen megfogalmazta, hogy a hulladékgazdálkodással hova szeretne eljutni középtávon, s ehhez milyen feladatellátást vár el. Tehát egy jól átgondolt koncepció mentén zajlik az együttműködés, ami egyértelműen a fenntarthatóságot szolgálja.

A cégnek Polgárdiban van a székhelye, és Jászberényben, Dombóváron vannak nagyobb telephelyei. Az ország mekkora részét fedi le a működési területük?

A hulladéklerakóink a Dunántúlon, Közép-Magyarországon helyezkednek el. Számos telephelyünk van Budapest mindkét oldalán, azaz ezeken a területeken komplex szolgáltatásokat tudunk nyújtani. A térképre nézve fontosnak tartom megjegyezni, hogy az ország egyik legnagyobb népsűrűségű, legmagasabb életszínvonalat biztosító, egybefüggő területén működhetünk. Ezt a helyzetet kívánjuk a jövőben is fenntartani.