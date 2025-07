A Wizz Air-gépek már nem is csak százával szállnak fel mindennap, szintet lépett a magyar hátterű fapados

A Wizz Air már több mint ezer járatot indít naponta a hálózatában, miután elindult a napi ezredik járat pénteken Bákóból London-Luton felé – közölte a légitársaság pénteken.

Napi ezer járatot indít a Wizz Air / Fotó: Shutterstock

A Wizz Air már évi 75 millió utast szállít

Mindez a közlemény szerint Európa vezető légitársaságai közé emeli a Wizz Airt, és jelentős előrelépést jelent az utaselégedettséget javító Customer First Compass intézkedéscsomag megvalósításában is, amelynek keretében idén már 75 millió utas számára kínál megfizethetőbb, könnyebben elérhető utazási lehetőségeket a légitársaság.

A fapados légitársaság már naponta több mint 200 ezer utast szállít, és átlagosan másfél percenként indít repülőgépeket, fontos szerepet betöltve az európai és azon túli országok összeköttetésében. A vállalatnál több mint 8 ezer pilóta és légiutas-kísérő dolgozik, miközben

a cég hálózata több mint ötven ország kétszáznál is több repülőterét köti össze több mint 800 útvonalon.

A légitársaság flottája is megújul

A Wizz Air a tervek szerint 2028-ra kizárólag Airbus A321neo típusú repülőgépekből álló flottát fog üzemeltetni, mely gépek 50 százalékkal halkabbak és 20 százalékkal alacsonyabb az üzemanyag-fogyasztásuk is. A cég által megfogalmazott W500 vízió keretében a Wizz Air 500 repülőgépből álló flottát tűzött ki célul, miközben továbbra is alacsony árakat kínál és bővíti globális jelenlétét.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta: „A napi több mint ezer járat nemcsak egy szám számunkra, hanem az elkötelezettségünk szimbóluma is, hogy a légi közlekedést hozzáférhetőbbé és megfizethetőbbé tegyük. Emellett bizonyítja az ultra-low-cost üzemelésünk erejét is. Ez a mérföldkő tisztelgés a fantasztikus csapatunk és hűséges utasaink előtt, akik felismerték a Wizz Air értékeit: az alacsony árakat, a megbízható szolgáltatást és a folyamatosan bővülő hálózatot. Továbbra is a célirányos növekedésre koncentrálunk, lehetővé téve az utazást, amely erősíti a közösségeket és támogatja a gazdasági fejlődést az általunk kiszolgált régiókban.”