Kilőtt a Wizz Air árfolyama: ez állhat a háttérben

Noha csütörtökön a Wizz Air inkább csalódást keltő eredményekről számolt be, a légitársaság árfolyam mégis szárnyra kapott pénteken, ami mögött valószínűleg a Barclays elemzőinek megváltozott ajánlása állhat.

Felszállt a Wizz Air árfolyama pénteken/Fotó: Shutterstock

Középtávon kitisztulhat az ég a Wizz Air fölött

A Wizz Air árfolyama pénteken közel 10 százalékos emelkedést is jelzett, miután a Barclays egyenlő súlyozású ajánlása túlsúlyozásra módosult. A bank elemzője, Andrew Lobbenberg a döntését azzal indokolta, hogy több kedvező döntés is született a Váradi József vezette cégnél, amik már középtávon jelentősen javítják a cég kilátásait.

Ezek a döntések a következők voltak:

kivonulás Abu Dzabiból és a kapacitásnövelés visszafogása,

a növekedési törekvések Közép- és Kelet-Európára való összpontosítása, ugyanis a gyorsan bővülő piacon ez szükséges a piaci részesedés megőrzéséhez,

valamint a nagy hatótávolságú Airbus A321XLR rendelésállomány 10-15-re csökkentése a jelenlegi 47-ről, bár Lobbenberg szerint még jobb lenne azt nullára csökkenteni.

Ennek megfelelően a Barclays elemzője a célárat is 15 fontra emelte a korábbi 11 fontról, mondván a diszkont légitársaság adózás és kamat előtti haszna (EBIT) már középtávon is javulhat. A javuló kilátások így még azt is elbírták, hogy az elemző szerint a fiskális 2026-os és 2027-es év nyeresége 32 és 17 százalékkal csökkenhet.

Ugyanakkor nemcsak pozitív hírek érkeztek a Wizz Air háza tájáról, hiszen egy szabályozói közzététel szerint tovább növelte a cég részvényeinek esésére játszó pozícióját a JPMorgan Asset Management UK szerdán. Az amerikai bank brit eszközkezelőjének a short pozíciója így már 1,76 millió részvényt, az összes részvény 1,7 százalékát teszi ki.

A Bloomberg összefoglalója szerint a cég részvényeinek 0,5 százalékánál nagyobb short pozícióval legalább négy befektető rendelkezik, összesen 5,15 millió részvény erejéig, ami a cég 4,98 százalékát jelenti. A Wizz Air esésére a D E Shaw & CO fogad a legnagyobb mértékben, 1,95 millió részvény, avagy a cég 1,89 százaléka erejéig.