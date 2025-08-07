Amerikai egészségügy: nagy túlélő a United Health

Az amerikai egészségügy strukturális problémái az 1970-es évektől kezdtek látványosan kirajzolódni. Az 1980-as évekre világossá vált, hogy az Egyesült Államok rendszere az állam számára extrém módon költséges, mégsem univerzálisan hozzáférhető. Az egészségügyi kiadások tartósan a GDP közel 20 százalékát teszik ki, ami világviszonylatban rendkívül magas arány.

Fókuszban az amerikai egészségügy / Fotó: Hans Lucas via AFP

A magas GDP-arányos költés ellenére a biztosítatlan amerikaiak aránya a kétezres évek elején jellemzően több mint 15 százalék volt (körülbelül 50 millió ember). A helyzet akkor különösen súlyos volt az alacsony jövedelműek, kisvállalkozók és fiatal felnőttek körében, akik nem jutottak hozzá állami programhoz, és a munkahelyük sem nyújtott számukra kollektív egészségbiztosítást. Obama a helyzet javítására vezette be 2010-ben az Affordable Care Actet (ACA), és a 2014-től működő Obamacare-t, amelynek célja az egészségügyi biztosítás nélküli állampolgárok számának radikális csökkentése volt. 2016-ra a biztosítatlanok aránya körülbelül 9 százalékra süllyedt, azaz 30 millióra csökkent a „fedezetlen” lakosok száma. Ez a szám azóta érdemben nem változott.

A lakosság nagy része elégedetlen az amerikai egészségügyi rendszerrel

Sokan, akik beléptek az új biztosítási rendszerekbe, krónikus betegek voltak, vagyis gyakran és sokféle orvosi ellátásra szorultak. Logikusan azt várnánk, hogy a befizetett biztosítási díjakból főleg a gyógyításra, az ellátás minőségére és hozzáférhetőségére megy el a pénz, de ez nem így történt.

A biztosítók és azok ügynökei rengeteget költöttek adminisztrációra, marketingre és a saját rendszereik fenntartására.

Ezért a díjak nagy része nem orvosi szolgáltatásokra ment, hanem a közvetítő struktúrák nyelték el. Emiatt a betegek nem kaptak feltétlenül jobb ellátást, mint korábban, a biztosítók viszont nagyon magas profitot termeltek a rendszerből, mivel az állam (vagyis az adófizetők) által finanszírozott programokat úgy tudták működtetni, hogy sok közvetett költséget rászámoltak. A rendszer eredeti célja az lett volna, hogy a betegek jobb és olcsóbb ellátást kapjanak, nem az, hogy a biztosítók rekordprofitot könyveljenek el. Az érintett cégek egyre nagyvonalúbb juttatásokat kínáltak, hogy idős pácienseket és piaci részesedést nyerjenek. Ez fokozatosan torzította a kockázatmegosztást, emelte a díjakat, és egy spirális negatív hatást indított el, amelyet már nem lehetett korrigálni egyszerű piaci verseny révén.