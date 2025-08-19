Hatalmasat ment a BUX egyik sikersztorija idén, elképesztő számok érkeztek

Miközben az ANY Biztonsági Nyomda bevétele 11,42 százalékos emelkedéssel, 38,73 milliárd forintra nőtt, a vállalat nettó eredménye ennél jóval nagyobb mértékben, 40,27 százalékkal, 5,33 milliárd forintra emelkedett az idei első fél évben a cég által a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára kedden feltöltött beszámoló szerint.

Az ANY Biztonsági Nyomda eredményei minden várakozást felülmúltak / Fotó: NurPhoto via AFP

Minden területen javított az ANY Biztonsági Nyomda

A biztonsági termékek és megoldások generálták a legnagyobb részét a forgalomnak, 20,59 milliárd forinttal, amit a kártyagyártás és megszemélyesítés 9,84 milliárd forinttal, a nyomtatványok gyártása, megszemélyesítés és adatfeldolgozás 6,40 milliárd forinttal, a hagyományos nyomdatermékek árbevétele 0,84 milliárd forinttal követ. Mindegyik területről elmondható, hogy növelte értékesítését.

A bevételben 49,6 százalékról 64,14 százalékra nőtt az exportarány, miután az értéke 44,09 százalékkal, 24,84 milliárd forintra nőtt egy év alatt.

Az ANY jelentése a javulást a folyamatos gyártástechnikai fejlesztésekkel magyarázza, mondván, a korszerűsítések hatékonyabb működést és rugalmas kiszolgálást tesznek lehetővé. A továbbiakban a társaság főképp a hibrid és digitális megoldások fejlesztésére összpontosít a termék- és szolgáltatásportfólió további bővítése érdekében. Termékeit több mint 50 országban értékesíti, a biztonsági termékek és okmányok piaca bővül a biztonsági igények növekedése mellett – írták.

Az ANY Biztonsági Nyomda a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei kedden 8120 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 3820 és 8620 forint között mozgott. A korábban Állami Nyomda néven működő cég Magyarországon 5, Romániában és Moldovában 2-2, Szlovákiában 1 telephelyet üzemeltet, és a térség egyik legnagyobb árbevételű biztonsági és üzleti nyomtatványgyártó cége – olvasható a jelentésben.