Kérészéletű volt az aranyrali Powell beszéde után - a piac még jobb befektetéseket szimatol

Miután pénteken nagyot ugrott, a hétfő reggeli ázsiai kereskedésben már újfent csökkenésnek indult az arany jegyzése.

Nem csillog elég szépen az arany? Fotó: Cfoto via AFP

Nagyot ment az arany pénteken

Az azonnali (spot) aranyárfolyam 0,2 százalékkal, unciánként 3363,88 dollárra, míg a határidős árfolyam 0,3 százalékkal, 3408 dollárra esett vissza kora reggel. A sárga fém pénteken körülbelül 1 százalékkal emelkedett azt követően, hogy Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-ban tartott beszédében felcsillant az amerikai kamatvágás reménye.

Elemzők szerint a rali azért volt egyelőre kérészéletű, mert túl nagy az arany konkurenciája, hiszen a kamatok csökkentése a kockázatosabb eszközök iránti keresletet is növeli, s a befektetők rövid hezitálás után inkább e területek felé fordultak.

A Wall Street erőre is kapott pénteken, majd az ázsiai tőzsdék is tetemes nyereséget könyvelhettek el hétfőn.

Powell a pénteki beszédében ugyanis jelezte, hogy az amerikai jegybank szeptemberre kamatcsökkentést fontolgat, különösen a munkaerőpiac lehűlésére tekintettel.

A mohóság vetett véget a menetelésnek

Bár a Fed elnöke azt is megjegyezte, hogy a döntés még nem végleges, és hogy bizony makacs az infláció, illetve a Donald Trump elnök kereskedelmi vámjai körüli bizonytalanság továbbra is óvatosságra int, a CME Fedwatch adatai szerint a határidős ügyletek mégis azt mutatják, hogy a piac Powell szavai nyomán már 84,1 százalékos valószínűséggel számol a szeptemberi kamatcsökkentéssel.

Ez a várakozás pedig gyengítette a dollárt, és kedvezett a dollárban jegyzett árucikkeknek, különösen a fémeknek, ám később a befektetők a nagyobb hozam kedvéért a kockázatosabb eszközök felé fordultak.

Az egyéb nemesfémek közül a spot platina 0,4 százalékkal, 1359,11 dollár per unciára, az ezüst pedig 0,1 százalékkal, 38,8265 dollár per unciára esett vissza.

Az ipari fémeknek áll a zászló?

Az ipari fémek azonban sokkal jobban teljesítettek, mint a nemesfémek, mivel egyre nagyobb a remény, hogy az alacsonyabb kamatlábak további gazdasági növekedést ösztönöznek, ami növeli a nyersanyagok iránti keresletet.