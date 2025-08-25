Kérészéletű volt az aranyrali Powell beszéde után - a piac még jobb befektetéseket szimatol

Miután pénteken nagyot ugrott, a hétfő reggeli ázsiai kereskedésben már újfent csökkenésnek indult az arany jegyzése.
Az azonnali (spot) aranyárfolyam 0,2 százalékkal, unciánként 3363,88 dollárra, míg a határidős árfolyam 0,3 százalékkal, 3408 dollárra esett vissza kora reggel. A sárga fém pénteken körülbelül 1 százalékkal emelkedett azt követően, hogy Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-ban tartott beszédében felcsillant az amerikai kamatvágás reménye.
Elemzők szerint a rali azért volt egyelőre kérészéletű, mert túl nagy az arany konkurenciája, hiszen a kamatok csökkentése a kockázatosabb eszközök iránti keresletet is növeli, s a befektetők rövid hezitálás után inkább e területek felé fordultak.
A Wall Street erőre is kapott pénteken, majd az ázsiai tőzsdék is tetemes nyereséget könyvelhettek el hétfőn.
Powell a pénteki beszédében ugyanis jelezte, hogy az amerikai jegybank szeptemberre kamatcsökkentést fontolgat, különösen a munkaerőpiac lehűlésére tekintettel.
Bár a Fed elnöke azt is megjegyezte, hogy a döntés még nem végleges, és hogy bizony makacs az infláció, illetve a Donald Trump elnök kereskedelmi vámjai körüli bizonytalanság továbbra is óvatosságra int, a CME Fedwatch adatai szerint a határidős ügyletek mégis azt mutatják, hogy a piac Powell szavai nyomán már 84,1 százalékos valószínűséggel számol a szeptemberi kamatcsökkentéssel.
Ez a várakozás pedig gyengítette a dollárt, és kedvezett a dollárban jegyzett árucikkeknek, különösen a fémeknek, ám később a befektetők a nagyobb hozam kedvéért a kockázatosabb eszközök felé fordultak.
Az egyéb nemesfémek közül a spot platina 0,4 százalékkal, 1359,11 dollár per unciára, az ezüst pedig 0,1 százalékkal, 38,8265 dollár per unciára esett vissza.
Az ipari fémek azonban sokkal jobban teljesítettek, mint a nemesfémek, mivel egyre nagyobb a remény, hogy az alacsonyabb kamatlábak további gazdasági növekedést ösztönöznek, ami növeli a nyersanyagok iránti keresletet.
Mindez persze az ezüstre is igaz, hiszen az utóbbi sem csupán egy klasszikus nemesfém, hanem számos jövőbeli technológia számára egyben elengedhetetlen nyersanyag is. Különösen az energetikai átállás pörgeti fel az ipari keresletet: a fotovoltaikus berendezések, az elektromos mobilitás és a modern akkumulátorok nagy mennyiségű ezüstöt igényelnek. A félvezető- és orvostechnika területén is folyamatosan növekszik a felhasználás.
A londoni fémtőzsdén a réz határidős ára 0,4 százalékkal, 9780,30 dollár per tonnára, míg a nikkel határidős ára 0,6 százalékkal, 14 997,63 dollárra emelkedett tonnánként.
A vasérc ára is kilőtt hétfőn, különösen miután a legnagyobb termelő, a Rio Tinto bejelentette, hogy egy halálos baleset miatt felfüggeszti a termelést egyik guineai bányájában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.