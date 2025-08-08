Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Egyesült Államok
arany
vámháború
kereskedelmi háború
aranypiac
vám

Pánik tört ki az aranypiacon – Trump kormánya lépés kényszerbe került

Az amerikai kormány hamarosan egy új rendelettel tisztázhatja, hogy az aranyrudak importjára nem vonatkoznak vámok. Pénteken pánik uralta el a piacot, miután egy váratlan hivatalos döntés szerint az arany után is magas vámot kellett volna fizetni.
VG
2025.08.08, 21:32

Az amerikai kormány jelezte, hogy új irányelvet adhat ki annak tisztázására, hogy az aranyrudak importjára nem kell vámot kivetni, miután egy hivatal azzal sokkolta a kereskedőket, hogy ezekre vámot kellene fizetni – értesült a Bloomberg.

arany Anti-aircraft missile launcher seen near White House in Washington Fehér Ház
Az aranypiacon pánik tört ki – Trump kormánya lépés kényszerbe került / Fotó: Anadolu via AFP

A Fehér Ház a közeljövőben végrehajtási rendeletet tesz közzé, hogy tisztázza az egyik tisztviselő által „félretájékoztatásnak” nevezett információkat az aranyra és más speciális termékekre kivetett vámokkal kapcsolatban.

Az iparági szereplők eddig úgy tudták, hogy a rudak mentesülnek Donald Trump elnök úgynevezett viszonossági vámjai alól, köztük a Svájcból – a nemesfém egyik fő exportőréből – érkező árukra kivetett 39 százalékos vám alól is.

Amikor azonban egy svájci aranyfinomító rákérdezett az ügyre, az amerikai Vám- és Határvédelem (US Customs and Border Protection) egy hivatalos levélben úgy döntött: az egykilós és a 100 unciás aranyrudakra is kivetendő a vám.

Ezután a New York-i határidős ár rekordszintre ugrott, a fizikai szállítások leálltak, bizonytalanság uralkodik a kereskedelemben. A piac úgy találta, hogy különöse Svájc kerülhet nehéz helyzetbe, mint a világ legnagyobb aranyfinomító-központja.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
627 cikk

 

