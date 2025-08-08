Pánik tört ki az aranypiacon – Trump kormánya lépés kényszerbe került

Az amerikai kormány jelezte, hogy új irányelvet adhat ki annak tisztázására, hogy az aranyrudak importjára nem kell vámot kivetni, miután egy hivatal azzal sokkolta a kereskedőket, hogy ezekre vámot kellene fizetni – értesült a Bloomberg.

Az aranypiacon pánik tört ki – Trump kormánya lépés kényszerbe került / Fotó: Anadolu via AFP

A Fehér Ház a közeljövőben végrehajtási rendeletet tesz közzé, hogy tisztázza az egyik tisztviselő által „félretájékoztatásnak” nevezett információkat az aranyra és más speciális termékekre kivetett vámokkal kapcsolatban.

Az iparági szereplők eddig úgy tudták, hogy a rudak mentesülnek Donald Trump elnök úgynevezett viszonossági vámjai alól, köztük a Svájcból – a nemesfém egyik fő exportőréből – érkező árukra kivetett 39 százalékos vám alól is.

Amikor azonban egy svájci aranyfinomító rákérdezett az ügyre, az amerikai Vám- és Határvédelem (US Customs and Border Protection) egy hivatalos levélben úgy döntött: az egykilós és a 100 unciás aranyrudakra is kivetendő a vám.

Ezután a New York-i határidős ár rekordszintre ugrott, a fizikai szállítások leálltak, bizonytalanság uralkodik a kereskedelemben. A piac úgy találta, hogy különöse Svájc kerülhet nehéz helyzetbe, mint a világ legnagyobb aranyfinomító-központja.