Befektetés: kiderült a profik titka, ezekkel a VIP-részvényekkel verik tönkre a piacot

Három éve először sikerült megverniük a piacokat a fedezeti alapoknak a második negyedévben. A hedge fundok legnagyobb befektetései között szép számmal akadnak technológiai részvények.
K. T.
2025.08.22, 20:30

A fedezeti alapok kedvenc részvényei idén felülmúlják a részvénypiacok egészének teljesítményét, három éve először – állapította meg a Goldman Sachs friss elemzése. A hedge fundok legnagyobb befektetései között szép számmal akadnak technológiai részvények.

befektetés, részvény, fedezezeti alapok
Kiderült, mik a fedezeti alapok legnagyobb befektetései / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Az amerikai befektetési bank a 13F nevű beadványok elemzésével jutott erre a következtetésre, amelyek a hedge fund alapok negyedéves portfólió-összetételét tartalmazzák.

A Goldman által „hedge fund VIP” részvénykosárnak nevezett index 15 százalékos hozamot ért el az év derekáig, lekörözve ezzel az S&P 500 11 százalékos emelkedését.

Ezek most a fedezeti alapok kedvenc befektetései

A VIP-részvénylistán azok a pozíciók szerepelnek, amelyek a leggyakrabban kerülnek a fedezeti alapok tíz legnagyobb befektetése közé.

A lista élmezőnyében túlsúlyban vannak a technológiai részvények:

  • az élen az Amazon áll, 
  • amelyet a Microsoft, 
  • a Meta, 
  • az Nvidia, 
  • az Alphabet,
  •  a TSMC, 
  • a Broadcom 
  • és az Apple követ.

A top 10-et két pénzügyi vállalat, a Capital One Financial és a Mastercard zárja. A Tesla, melynek árfolyama az elektromos autói iránti kereslet visszaesésével párhuzamosan nagyot zuhant, csak a 30. helyen szerepel a listán.

A Goldman Sachs elemzése szerint a VIP-részvénykosár átlaghozama 2001 óta a negyedéves időintervallumok 59 százalékában tudta megverni az S&P 500 indexet.

A fedezeti alapok az idei felülteljesítést ráadásul azzal együtt érték el, hogy a 13F-beszámolók tanulsága alapján közel 15 százalékponttal alulsúlyozzák a technológiai papírokat az S&P 500 indexhez képest.

Bruno Schneller, az Erlen Capital Management ügyvezető igazgatója szerint a második negyedév nem annyira az új lehetőségek felkutatásáról szólt, hanem inkább a „túlélésről és a régi nyertesekhez való visszatérésről”.

Bár a Magnificent Seven továbbra is dominál a legnagyobb pozíciók között, ez inkább likviditáson alapuló választásnak tűnik, semmint erős fundamentális alapú befektetésnek

mondta a MarketWatchnak.

A jelentősebb fedezeti alapok közül a Point72 visszatért az Amazonhoz és az Nvidiához, két olyan pozíciójához, amelyet az első negyedévben eladott. A Ray Dalio fémjelezte Bridgewater ugyancsak alaposan bevásárol az Nvidiából.

A Millennium az első negyedévben eladta a bitcoint, majd újra belépett a kriptopiacra, miközben arbitrázs stratégiát alkalmazott az S&P 500 indexet követő SPY tőzsdén kereskedett alap (ETF) és változatai között. A Citadel szinte teljesen kiszállt a Charles Schwab részvényeiből és a Nasdaq 100 indexet követő QQQ ETF pozícióiból, amelyeket az első negyedévben nagy mennyiségben vásárolt.

 

A magyar származású veterán spekuláns Soros György alapja, a Soros Fund Management pedig egy  másik sikeres magyar üzletember, a Thomas Peterffy alapította és vezette Interactive Brokers részvényeire fogadott nagy tételben a második negyedévben.

 

