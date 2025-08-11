Új csúcsra tört a BUX index, de nem minden blue chip van ragyogó formában

A múlt héten a negatív korrekció jelei látszódtak a hazai grafikonokon, e hét elején azonban ismét felfelé vette az irányt a BUX index, majd csütörtökön – a jövő heti Trump–Putyin-találkozó hírére – új rekordra emelkedett. A BÉT vezető részvényei közül az OTP szintén új rekordot döntött, de a Magyar Telekom is sikerrel tört át egy fontos ellenállási szintet. A Mol és a Richter most alulteljesít, és a technikai kép alapján ebben egyelőre nem várható gyökeres fordulat.
A kedd hajnalban közzétett eredmények hatására az OTP árfolyama áttörte a 28 740 forintos ellenállási szintet, majd felette stabilizálódott. Csütörtökön a Trump–Putyin-találkozó hírére intenzív emelkedés kezdődött, ezzel meg is érkeztünk a következő Fibo-szint közelébe, amely 30 191 forintnál jelent akadályt. Ha a későbbiekben sikerül áttörni, a következő potenciális ellenállás 31 086 forintnál lehet. Ugyanakkor az RSI indikátor már a túlvett tartományban mozog.
A Richter nem bírt a 200 napos mozgóátlaggal, onnan lefordult a jegyzés, majd a 10 285 forintos támasz alá esett. A következő fontos támaszzóna a 30 és az 50 napos mozgóátlag, 10 208 és 10 232 forint között, míg rövid távú ellenállás 10 285 forintnál látható. Az MACD indikátor eladási jelzést adott a szerdai visszaesés miatt.
A vártnál gyengébb második negyedéves eredmények hatására a Mol árfolyama lefelé vette az irányt, egészen a 200 napos mozgóátlag közelébe szúrt le, amely jelenleg 2881 forintnál húzódik. Érdemes a 2966 forintos szintre figyelni, melynek szignifikáns letörése okozhat további csökkenést, az indikátorok jelenleg ebbe az irányba mutatnak.
A Magyar Telekom emelkedését a kedvező negyedéves számok és a javuló régiós befektetői hangulat is segítette, így sikerült áttörni az 1800 forintos ellenállási szintet. A következő potenciális ellenállás 1868 forintnál adódhat, itt az RSI indikátor sem mutat még túlvettséget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.