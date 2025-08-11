Hiába a Magyar Telekom minden erőfeszítése, pirosban zárt a BÉT

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak hétfőn, a blue chipek nem igazán találták az irányt a hét első kereskedési napján. A BUX index 0,09 százalékkal 104 190 pontig süllyedt, a pesti parkett forgalma átlag alatti, 11,4 milliárd forint volt.

Nem volt túl erős napja a BÉT-nek / Fotó: Vémi Zoltán

Nem csak a BÉT-ről hiányzott a lendület a hét első napján

A BÉT nagyjai közül az OTP 0,23 százalékkal 30 500 forintig emelkedett, míg a Magyar Telekom 1,65 százalékkal 1848 forintig ralizott, a Mol ugyanakkor 1,0 százalékkal 2968 forintig süllyedt, a Richter pedig 0,76 százalékot vesztett értékéből, és 10 400 forinton zárta a napot.

A nyugat-európai tőzsdéknek felemás napjuk van, a német DAX 0,65 százalékos, a francia CAC 0,6 százalékos mínuszban jár fél órával a nyugati kereskedés vége előtt, az átfogó Euro Stoxx 0,4 százalékos gödörben jár ezidőben. Az amerikai részvénypiacon szintén nem látszik az átütő lendület, a Dow 0,3 százalékos mínuszban jár másfél órával a nyitás után, az S&P beragadt a rajtvonalnál, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban vette a rajtot.

A forintnak nincs túlzottan jó napja, de a veszteségek elsősorban a dollár piacára összpontosulnak. Az euróval szemben 0,1 százalékkal 395,8-ig gyengült a devizánk, a dollár ellenében viszont már jelentős, 0,45 százalékos a napi mínusz, 341,1 környékén adják a keresztet a devizapiacon.