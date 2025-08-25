Megütötték az OTP-t és a Richtert, nem volt túl jó napja a BÉT-nek

Egyértelműen híján volt a lendületnek a pesti parkett a hét első kereskedési napján, a BÉT nagyjai mínuszban zárták a hétfői kereskedést. A BUX index 0,65 százalékkal, 104 831 pontig süllyedt, a parkett forgalma átlag alatti, 10,5 milliárd forint volt.

Gyenge napjuk volt a BÉT nagyjainak / Fotó: Vémi Zoltán

Nem sziporkáztak a BÉT nagyjai hétfőn

Az OTP árfolyama 1,14 százalékkal, 30 370 forintig, a Mol 0,47 százalékkal, 2936 forintig, a Richter pedig 0,94 százalékkal, 10 590 forintig süllyedt, míg a Magyar Telekom 0,61 százalékkal, 1976 forintig emelkedett. A pesti parketten azonban nem a nagyok gyengélkedése, hanem az Épduferr ralija vitte a prímet, az építőipari vállalat szekerét ugyanis az általános piaci spekuláción túl az Otthon Start program által kiváltott potenciális megrendelésnövekedési várakozás mellett az ukrajnai háború lezárultát követő újjáépítési törekvések által generált keresleti remények is hajtják. A kispapír közel 400 százalékot ralizott az elmúlt két hónapban.

A nyugat-európai piacok pirosban kereskedtek a nap folyamán, a német DAX 0,45, a francia CAC 1,0, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,56 százalékos mínuszban járt a pesti tőzsde zárása környékén. Az amerikai részvénypiac felemás formában nyitott a hatalmas pénteki rali után, amit Jerome Powell Jackson Hole-i beszéde váltott ki, a Nasdaq minimális pluszban, az S&P és a Dow pedig 0,15, illetve 0,45 százalékos mínuszban járt 17 óra környékén.

A forint nem tudta átmenteni múlt hét végi lendületet erre a hétre, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton gyengülést mutatott a hétfői kereskedésben. Az euróval szemben 0,37 százalékkal, 397,3-ig gyengült a devizánk, a dollár ellenében pedig még ennél is jelentősebb, 0,5 százalékos a napi értékvesztés, 17 óra tájban 339,5 környékén adják a zöldhasú egységét.