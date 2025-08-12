Az OTP pirosba rántotta a BÉT-et, hiába menetelt a blue chipek többsége

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak kedden, a blue chipek közül hárman zártak zöldben, egyedül az OTP csúszott pirosba, de a bankpapír esése a teljes parkettet magával rántotta. A BUX index 0,15 százalékkal 104 031 pontig süllyedt, a parkett forgalma 12,2 milliárd forint volt.

Több volt a zöld, mint a piros a BÉT-en, de a BUX végül pirosban finiselt / Fotó: Vémi Zoltán

Több volt a zöld, mint a piros a BÉT-en, de a BUX végül pirosban finiselt

Az OTP 1,31 százalékkal 30 100 forintig esett a nap végére, egyedüliként a blue chipek között. A Mol 1,01 százalékkal 2998 forintig, a Richter 0,48 százalékkal 10 450 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,41 százalékkal 1874 forintig emelkedett a nap végére.

A nyugat-európai piacok felemás formában voltak a nap folyamán, a német DAX 0,15 százalékos mínuszban, a francia CAC 0,65 százalékos pluszban, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalékos pluszban jár a pesti tőzsdezárás környékén. Az amerikai piacok nagy lendülettel kezdtek a friss inflációs adat megjelenése után, a Dow 1, a Nasdaq és az S&P pedig 0,6 százalékos pluszban kezdték a napot, miután nagyot nőtt az amerikai kamatpálya enyhülésével kapcsolatos spekuláció.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forintnak kifejezetten jó napja van, a hazai deviza a dollárral szemben 0,5 százalékos napi pluszban, 339,1-en jár a pesti tőzsdezárás környékén, míg az euró ellenében 0,1 százalékos a napi plusz, 395,4-en jár a kereszt. A forint lendülete különösen az amerikai inflációs adat közlése után jelent meg, mely hatalmasat rántott lefelé a dollár értékeltségén.