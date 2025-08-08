Újabb csúcson zárt az OTP, bombaerős hete volt a bankpapírnak

Kifejezetten erős hajrával zárja a hetet a BÉT, a pesti parkett nagyjainak fele szép pluszban fejezte be a pénteki kereskedést. A BUX index 0,98 százalékkal 104 286 pontig emelkedett a nap végére, a BÉT forgalma messze átlag feletti, 26,2 milliárd forint volt.

Erősen zárja a hetet a BÉT és a forint is / Fotó: Vémi Zoltán

Erősen zárja a hetet a BÉT és a forint is

A 30 ezres lélektani határt a nap során először áttörő OTP árfolyama 1,53 százalékkal 30 431 forintig emelkedett, a Richter még ennél is nagyobbat, 2,14 százalékot futott, majd 10 480 forinton zárt. A Magyar Telekom 1818 forinton zárt, ott ahol tegnap, a Mol pedig 0,4 százalékot vesztett értékéből gyengén sikerült gyorsjelentése után.

A nyugat-európai piacoknak felemás napjuk van, a német DAX 0,2 százalékos mínuszban, a francia CAC 0,4 százalékos pluszban, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,21 százalékos nyerőben járt a pesti parkett zárásakor. Az amerikai tőzsde pluszban nyitott, a Nasdaq 0,8, a Dow 0,45, az S&P pedig 0,7 százalékos nyerőben indult neki a hét utolsó munkanapjának.

A forint nagy hajrával zárja a hetet , a hazai deviza mindkét fronton pluszba került a nap során: az euróval szemben 0,3 százalékkal 395,4-ig erősödött a jegyzés, a dollár ellenében 0,3 százalékos a plusz, 339,2-n adják a keresztet a devizapiacon.