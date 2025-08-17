Szédületes hatása lehet az orosz-ukrán békének a magyar részvényekre - ezek a papírok lehetnek a legnagyobb nyertesek

Magyar idő szerint péntek késő éjszaka vette kezdetét a Putyin–Trump-csúcstalálkozó Alaszkában, a befektetők pedig hatalmas várakozásokkal figyelték a fejleményeket: az optimisták egy ukrajnai fegyverszünet bejelentését várták, a pesszimisták pedig legalább egy minimális enyhüléssel számoltak a két ország fagyos viszonyában. A Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) hatalmas nyomást generált az elmúlt években az ukrajnai háború, így a magyar befektetők számára is kulcsfontosságú volt a megbeszélés kimenetele.

A geopolitikai diszkont ellenére is szédületes hozamokat ért el a BÉT az elmúlt években / Fotó: Vémi Zoltán

Hatalmas lökést adhat a BÉT-nek az ukrajnai béke

A pesti tőzsde az orosz–ukrán háború kitörésekor hatalmas esésbe kezdett, a BUX index 54 ezer környékéről 37 ezer pontig szakadt hetek leforgása alatt. A lendületes leértékelődés mögött a szomszédban kitört háború által kiváltott befektetői félelmek álltak: nem volt ugyanis ismert, mekkora hatással lesz a háború a magyar gazdaságra, a magyar vállalatok működésére, vagy a beruházások és fejlesztések alakulására. A befektetők ezen félelmektől hajtva nagyszabású kitettségcsökkentésbe kezdtek a magyar piacon, igyekeztek minél több érdekeltségüktől megválni, hogy minimalizálni tudják a kitettségükből fakadó lehetséges kockázatokat.

Az eladási hullám azokat a cégeket különösen keményen érintette, amelyek eredménytermelésük jelentős részét a háború által érintett országok valamelyikében, akár Ukrajnában, akár Oroszországban bonyolították le – félő volt ugyanis, hogy a vállalatok nem fogják tudni kihozni profitjukat, eszközeiket az érintett országokból, akár az európai szankciók, akár a kormányzati beavatkozások miatt, így hatalmas léket kap működésük, ami ismét az eredménytermelést vágta volna meg, ami ismét csak a részvények leértékelődésében csúcsosodott volna ki.