Nő a félelem bére a Wall Streeten, egyre drágább a Big Tech esése elleni biztosítás

Egyre jobban rettegnek az opciós kereskedők az amerikai Big Tech részvények zuhanásától, és egyre-másra próbálják magukat bebiztosítani a totális veszteség ellen.
A technológiai cégekre koncentráló Nasdaq 100 index ugyanis közel 40 százalékkal emelkedett azóta, hogy április elején Donald Trump elnök vámtarifái miatt rövid időre összeomlott a piac. A visszapattanással induló ralit pedig éppen a nagy technológiai cégek hajtották, a Bloomberg Magnificent 7 index – amelyben például az Nvidia, a Meta és a Microsoft is helyet kapott – az április 8-i mélypontja óta közel 50 százalékkal emelkedett.
Az aggodalomra amúgy pont az ad okot, hogy a hatalmas árfolyamnyereség elrejti a felszín alatt lappangó repedéseket, és a zuhanást a reszkető kezű befektetők szerint éppúgy kiválthatja egy - az amerikai jegybank, azaz a Fed e heti Jackson Hole-i szimpóziumán – elejtett „ártatlan” megjegyzés, mint az Nvidia jövő heti gyorsjelentése.
Ráadásul a piac nem is annyira egy szokványos visszaeséstől tart, sokkal inkább az áprilisi brutális eladási hullám megismétlődéséről szól a fáma
– mondta Jeff Jacobson, a 22V Research Group vezető derivatív piaci stratégája, aki szerint viszont valószínűbb egy kisebb visszaesés.
A befektetők azonban nem Jacobson feltevéséből indulnak ki, ehelyett úgynevezett „katasztrófa” opciókat vásárolnak az Invesco QQQ Trust Series 1 ETF-re, amely a Nasdaq 100 indexet követi – folytatta a stratéga.
Ezek olyan eladási opciók, melyek a befektetőknek jogot adnak az értékpapír eladására egy bizonyos fix áron. Nem véletlen, hogy
a meredek és a kisebb visszaesés elleni fedezés költsége közötti különbség csaknem hároméves csúcsot ért el.
A buborék kialakulásától való félelem egyre növekszik, mivel a technológiai részvények olyan mintát követnek, amely meglepően hasonlít az 1990-es évek végének dotcom-buborékához
– írta Torsten Slok, az Apollo Management vezető közgazdásza is hétfőn a cég ügyfeleinek küldött levelében.
Michael Hartnett, a Bank of America vezető befektetési stratégiája is december óta veri a tamtamot a kockázatos eszközökben kialakuló buborékra figyelmeztetve. Szerinte rögtön megkezdődik az esés, amint pénteken véget ér a Jackson Hole-i szimpózium.
Hatalmasat ment a piac az elmúlt hónapokban és számtalan tényezőben botolhatnak el a nagy technológiai cégek
– teszi hozzá Jacobson is.
Például sokan félnek a mesterséges intelligencia szoftvercégekre gyakorolt negatív hatásától, ezért esett
A Magnificent 7 ralija pedig rögvest véget érhet, ha a vámemelések miatt megugró infláció arra indítja a Fedet, hogy fogja vissza a piacon már beárazott kamatcsökkentéseket.
Lehet, hogy a Mag 7-től más, lemaradt területek felé rotál a piac, de az is előfordulhat, hogy a jövő héten a várakozásoktól esetleg elmaradó Nvidia-eredmények, vagy éppen az e heti Jackson Hole-i fejlemények adják meg a vészjelzést.
Jacobson egyébként olyan konstrukció vásárlását tanácsolja, amely akkor térül meg, ha október derekáig a Nasdaq 100 több mint 2, de kevesebb mint 11 százalékkal esik.
A Wall Streeten persze nem mindenki van meggyőződve róla, hogy a befektetőknek shortolniuk kellene az elmúlt évtized legjobban teljesítő amerikai részvényindexét. A JPMorgan elemzői például épp ellenkezőleg azt javasolják, hogy a kis kapitalizációjú Russell 2000 indexet shortolják, és a tétet a Nasdaq 100-ra tegyék.
Az opciós piac azonban – amint a katasztrófa-opciók vásárlásából kitűnik – inkább a Big Tech esését árazza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.