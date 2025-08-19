Nő a félelem bére a Wall Streeten, egyre drágább a Big Tech esése elleni biztosítás

Egyre jobban rettegnek az opciós kereskedők az amerikai Big Tech részvények zuhanásától, és egyre-másra próbálják magukat bebiztosítani a totális veszteség ellen.

Túl nyerték magukat a befektetők, most már a Big Tech esésétől tartanak / Fotó: Michael Nagle

Repedések a felszín alatt

A technológiai cégekre koncentráló Nasdaq 100 index ugyanis közel 40 százalékkal emelkedett azóta, hogy április elején Donald Trump elnök vámtarifái miatt rövid időre összeomlott a piac. A visszapattanással induló ralit pedig éppen a nagy technológiai cégek hajtották, a Bloomberg Magnificent 7 index – amelyben például az Nvidia, a Meta és a Microsoft is helyet kapott – az április 8-i mélypontja óta közel 50 százalékkal emelkedett.

Az aggodalomra amúgy pont az ad okot, hogy a hatalmas árfolyamnyereség elrejti a felszín alatt lappangó repedéseket, és a zuhanást a reszkető kezű befektetők szerint éppúgy kiválthatja egy - az amerikai jegybank, azaz a Fed e heti Jackson Hole-i szimpóziumán – elejtett „ártatlan” megjegyzés, mint az Nvidia jövő heti gyorsjelentése.

Ráadásul a piac nem is annyira egy szokványos visszaeséstől tart, sokkal inkább az áprilisi brutális eladási hullám megismétlődéséről szól a fáma

– mondta Jeff Jacobson, a 22V Research Group vezető derivatív piaci stratégája, aki szerint viszont valószínűbb egy kisebb visszaesés.

Kísért a dotcom-buborék

A befektetők azonban nem Jacobson feltevéséből indulnak ki, ehelyett úgynevezett „katasztrófa” opciókat vásárolnak az Invesco QQQ Trust Series 1 ETF-re, amely a Nasdaq 100 indexet követi – folytatta a stratéga.

Ezek olyan eladási opciók, melyek a befektetőknek jogot adnak az értékpapír eladására egy bizonyos fix áron. Nem véletlen, hogy

a meredek és a kisebb visszaesés elleni fedezés költsége közötti különbség csaknem hároméves csúcsot ért el.

A buborék kialakulásától való félelem egyre növekszik, mivel a technológiai részvények olyan mintát követnek, amely meglepően hasonlít az 1990-es évek végének dotcom-buborékához

– írta Torsten Slok, az Apollo Management vezető közgazdásza is hétfőn a cég ügyfeleinek küldött levelében.

Michael Hartnett, a Bank of America vezető befektetési stratégiája is december óta veri a tamtamot a kockázatos eszközökben kialakuló buborékra figyelmeztetve. Szerinte rögtön megkezdődik az esés, amint pénteken véget ér a Jackson Hole-i szimpózium.