Hiába a bitcoin új árfolyamrekordja, mindenki az ethereumról beszél - és minden okuk megvan rá

Történelmi csúcson kezdte a csütörtöki napot a bitcoin, a legnagyobb kriptodeviza 124 ezer dolláron fordult rá a hét utolsó előtti munkanapjára, az új csúcs az ázsiai befektetők által dominált kereskedésben született meg. A kriptopiac királya hatalmas formában van az idén, teljesítménye azonban még így is elmarad a trónkövetelő ethereumtól – egy fronton azonban még egyértelműen a bitcoin a szektor alfája és ómegája.

Hatalmas tőkét vonzanak a kripto ETF-ek, a bitcoin az úr, de az ethereum sem panaszkodhat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A kriptodevizák számára az idei mindenféleképpen történelmi évnek tekinthető, a sorra születő rekordokon túl már csak azért is, mert az amerikai kormányzat soha korábban nem látott mértékben támogatja a szektort, elég csak

a nemrég elfogadott stabilcoin-törvénycsomagra,

az év elején létrehozott stratégiai bitcointartalékra

vagy a támogató piacfelügyeleti fellépésre gondolni.

Mindezen lépések ugyanakkor nem érnének sokat átfogó befektetői érdeklődés nélkül – erre azonban egyértelműen nem lehet panasza a kriptopiacnak. A lakossági kisbefektetők immáron bő tíz éve jelen vannak a piacon, az elmúlt másfél év azonban nagyban kiszélesítette a kört, hiszen Amerikában is elindulhattak januárban a bitcoin, júliusban pedig az ethereum ETF-jei is. Ezeket az eszközöket főként azok az intézményi befektetők veszik, akik szeretnének kitettséget kiépíteni a kriptopiac irányába, közvetlen kriptotárcát ugyanakkor nem nyitnának bármilyen – akár csak kiberbiztonsági – okból.

Az intézményi befektetők elsősorban a bitcoin ETF-jeit veszik, az eszközökkel a The Block adatai szerint másfél év alatt 1,16 ezermilliárd dollárnyi tranzakció ment végbe, így jelenleg az alapok 167,8 milliárd dollárnyi vagyon felett rendelkeznek. Ezzel szemben az ethereum amerikai ETF-jeiben alig 21,6 milliárd dollárnyi vagyon parkol, a teljes forgalom egy év alatt pedig mindössze 141,5 milliárd dollárt tett ki.

Az elmúlt napokban azonban olyan történt, amire még soha nem volt példa.

Az ethereum ETF-jei, felbolydulva az egyre lazábbnak tűnő amerikai kamatpálya ígéretén, melyet egyre több adat támaszt alá, egyetlen nap alatt 1,02 milliárd dollárnyi nettó tőkebeáramlást éltek meg, ezzel

nemcsak hogy történetük legjobb napját érték el,

de aznap közel négyszer annyi tőkét szívtak fel, mint a bitcoin alapjai,

sőt, az egymilliárdos napi bevont tőkével egy olyan tartományba léptek, amit maga a bitcoin sem ért el túlzottan sokszor, a The Block adatai szerint a legnagyobb token is csak 6 alkalommal volt képes rá az elmúlt másfél év során.

A két token közti versenyfutás élességét az is nagyon jól mutatja, hogy ugyan a bitcoin is közel 30 százalékot erősödött az idén, az ethereum az elmúlt napokban 12 százalékot ralizva beelőzte a nagytestvért, és már 42 százalék körüli pluszt hozott össze az idén.

Szédületes évük van a legnagyobb kriptodevizáknak

A két legnagyobb tokennel nagyon erős hozamokat lehetett az idén elérni, még annak ellenére is, hogy a gazdasági és geopolitikai környezet nem feltétlen a kiemelten kockázatos eszközök térnyerését vetítette előre hónapokkal ezelőtt.