Bálványok alkonya: Warren Buffett nélkül nem találja önmagát a Berkshire

Az idei évben eddig markáns különbség rajzolódott ki az S&P 500 index és a Berkshire Hathaway részvényeinek teljesítménye között. Az év eleje óta az S&P 500 index körülbelül 11 százalékkal emelkedett, amit főként a nagy technológiai vállalatok stabil növekedése és a mesterséges intelligencia körüli befektetői lelkesedés hajtott.
A Magnificent Seven technológiai óriások (mint például Apple, Microsoft, Nvidia és Alphabet) továbbra is jelentős súlyt képviselnek az indexben, így azok emelkedése az egész piacot felfelé húzta. Ezzel szemben a Berkshire Hathaway részvényei május óta mintegy 14 százalékot estek, és ezzel szembetűnő lemaradást mutatnak a széles piacon.
Ez a különbség több mint 25 százalékpontos relatív alulteljesítést jelent, ami az egyik legnagyobb ilyen mértékű eltérés az utóbbi évtizedekben.
A Berkshire gyengébb szereplésének hátterében több tényező áll. Az egyik legfontosabb esemény, amely megrengette a befektetői bizalmat, Warren Buffett hivatalos bejelentése volt, miszerint 2025 végén visszavonul a vezérigazgatói posztról, átadva a vezetést Greg Abelnek. Bár a bejelentés nem volt teljesen váratlan, a piac érzékenyen reagált az „érát záró” pillanatra. Buffett több mint hat évtizede vezeti a céget, és az ő személye gyakorlatilag egyet jelent a Berkshire-rel. A részvényesek egy része attól tart, hogy a vállalat nélküle nem tudja ugyanilyen sikeresen folytatni értékalapú befektetési filozófiáját.
A visszaesés másik jelentős oka a második negyedéves pénzügyi jelentés volt, amely a vártnál gyengébb eredményeket mutatott. A vállalat nettó eredménye 12,37 milliárd dollárra csökkent az egy évvel korábbi 30,35 milliárd dollárról. A zuhanás főként egy 3,8 milliárd dolláros leírásból származott, amelyet a Kraft Heinz részvényein könyveltek el. Ez a leírás a cég szerint „other-than-temporary”, vagyis tartós értékvesztésnek számít, és hangsúlyos figyelmeztetés a befektetők számára arra nézve, hogy a portfólióban rejlő egyes korábbi döntések már nem hoznak megfelelő megtérülést.
Ugyanakkor a működési eredmény – amely a Berkshire alapvető üzleti tevékenységéből származó profitot jelenti, és kevésbé függ a piaci volatilitástól – szintén enyhén gyengült: 11,2 milliárd dollár lett, szemben az előző év hasonló időszakának körülbelüli 11,6 milliárdjával. A biztosítási szegmens, amely korábban a vállalat egyik húzóágazata volt, most visszaesett, főként az alacsonyabb underwriting profit és a magasabb kárráfordítások miatt.
Nem minden terület teljesített rosszul: a BNSF vasúttársaság nyeresége 19-20 százalékkal nőtt, és a közművek, különösen az energiaszolgáltatási divíziók, stabilan növekedtek. Ezek az ágazatok azonban kevésbé vonzóak a befektetők szemében, mint a dinamikusan növekedő technológiai vállalatok. Mindezek mellett a Berkshire továbbra is elképesztő, 344 milliárd dolláros készpénzállománnyal rendelkezik, ám a cég 2025-ben eddig nem hajtott végre részvény-visszavásárlást, ami szintén csalódást okozott sok befektetőnek.
A vállalat emellett zsinórban tizenegyedik negyedéve nettó részvényeladó,
ami azt jelzi, hogy Buffett és csapata szerint a piac jelenleg túlárazott, és kevés jó vételi lehetőség kínálkozik. Ez a konzervatív hozzáállás ugyan hosszú távon pozitívum lehet, de a jelenlegi bikapiac idején sok befektető inkább a gyorsabb megtérülést kínáló növekedési sztorikat preferálja.
Összességében tehát 2025 eddig az S&P 500 erőteljes növekedéséről és a Berkshire Hathaway történelmi mértékű relatív alulteljesítéséről szól. A befektetők fókuszában most elsősorban az áll, hogy Greg Abel vajon képes lesz-e megőrizni Buffett örökségét, és új lendületet tud-e adni a cégnek. A jelenlegi helyzet jól mutatja, hogyan változik a piac preferencia-rendszere: míg a Berkshire hosszú távon stabil, értékalapú működése továbbra is vonzó sokak számára, a részvénypiacon pillanatnyilag sokkal jobban díjazzák a rövid távú profitot és a növekedési kilátásokat. A következő negyedévek kulcsfontosságúak lesznek abból a szempontból, hogy a Berkshire tud-e alkalmazkodni az új piaci környezethez, vagy továbbra is kívül marad a befektetői optimizmus fő áramlatán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.