Peking besokallt – a CATL és az autóipar bánja a legnagyobb kínai lítiumbánya bezáratását

Hétfőn hivatalosan is bejelentette a Contemporary Amperex Technology Co., ismertebb nevén a CATL, hogy ideigenesen leállítja a legnagyobb kínai lítiumbányáját és -feldolgozóját, mert lejárt annak a hatósági engedélye. A lépés a lítium-karbonát és a szektor cégeinek rakétaszerű árfolyamdrágulását váltotta ki a tőzsdéken, a befektetők arra játszanak, hogy az utóbbi időszak túlkínálata miatti áresés a visszájára fordul, az így mesterségesen generált hiány pedig felveri az alapanyagok és a késztermékek árát egyaránt.

A globális piacvezető CATL jó előre felkészülhetett a váratlannak nem mondható fejleményekre / Fotó: AFP

A Debrecenben építkező CATL, a világ legnagyobb akkugyártó cége, időben kapcsolt, még az elektromos átállás felfutása előtt rátette a kezét a globális alapanyag-termelés jelentős részére, így közvetlenül tudja az árakat befolyásolni üzleti érdekei mentén. Más kérdés, hogy megrendelői torkán az áremelési kísérleteket hogyan tudja lenyomni, de ennek is megvannak a bejáratott formulái.

A CATL legnagyobb telephelyére került most lakat

A Csiangszi tartományban lévő Jicsun bányatelep engedélye kétségtelenül lejárt augusztus 9-ével, de egy akkora stratégiai fontosságú monstrum, mint a CATL el tudta volna érni, hogy a bánya zavartalanul tovább működhessen, mivel nem derült égből villámcsapásként érte az engedély kifutása.

A cég mindenesetre azt kommunikálja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a termelés a lehető legrövidebb időn belül újraindulhasson Jicsunban, ám ez a helyi média szerint hosszú hónapok kérdése.

Legkorábban novemberben működhet teljes kapacitásával a bánya.

A leállást követően napi limittel, azaz 8 százalékkal lőtt ki a legfontosabb akkumulátor-alapanyagnak számító lítium-karbonát ára a kantoni határidős nyersanyagtőzsdén. A legfontosabb kínai és ausztrál lítiumbányacégek árfolyama 10 százalék feletti plusszal reagált a fejleményekre a hétfői kereskedésben.

A befektetők profitáltak a pekingi szigorból

Ennyivel ment a Ganfeng Lithium, és 1 százalékkal hágott ennél is magasabbra a Tianqi Lithium kurzusa a hongkongi kereskedésben. Maga a CATL hongkongi tőzsdén májustól jegyzett részvénye 2,2 százalékkal drágult. A piaci helyzetre reagálva

a Pilbara Minerals 19,7 százalékot,

a Liontown Resources 18,4 százalékot,

a Core Lithium 15,1 százalékot,

a Mineral Resources 12,2 százalékot

ralizott a kínai lépés közvetlen haszonévezői közé számító ausztráliai lítiumcégek közül.